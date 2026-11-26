Brest-Paris FC è una partita della dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming
Il campionato sia per il Brest sia per il Paris FC è iniziato al di sopra delle più rosee aspettative. Parliamo di una squadra, quella di casa, che occupa il sesto posto in classifica; gli ospiti addirittura sono al secondo posto, a soli tre punti dal PSG che guida il campionato.
Hanno entrambe over-performato in questo avvio. Ed entrambe, è evidente, non hanno nessun problema di classifica. E prendono pochi gol: dodici quelli del Brest, dieci quelli del Paris FC. Non sono le migliori difese del campionato, ma poco ci manca. Entrambe, tra le altre cose, si presentano a questo anticipo del venerdì sera dopo tre vittorie di fila. Il momento quindi è importante e crediamo che lo spettacolo possa essere assicurato, soprattutto per un motivo: la graduatoria non mette nessuna ansia, e l’approccio iniziare sarà quello di voler vincere la partita più che non perderla.
E a differenza degli altri anni – solamente in due occasioni nelle ultime cinque entrambe le squadre hanno trovato entrambe le rete – questa partita ci pare assai interessante appunto per questo. Il fatto che il GOL ci pare assicurato. Gli attaccanti vinceranno sui difensori.
Come vedere Brest-Paris FC in streaming
Brest-Paris FC è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.25 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.68 su SportBet.
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Il pronostico
Entrambe a segno, questo ci piace. Anche se la quota è in leggera salita. Ma noi crediamo che l’atteggiamento possa portare a qualcosa di importante. Occhio anche al pareggio. Il punto starebbe bene ad entrambe.
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Le probabili formazioni di Brest-Paris FC
BREST (4-2-3-1): Selvik; Zogbe, Tousart, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Edjouma, Nonge, Mboup; Ajorque.
PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Matondo, Chergui, Coppola, Otavio; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Zabi, Pagis; Koleosho.
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