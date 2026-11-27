I pronostici di venerdì 27 novembre, ci sono anticipi un po’ ovunque: nel nostro campionato tocca a Venezia e Bologna aprire le danze sulla tredicesima giornata.

Dopo i bagordi europei si riparte con i principali campionati in un venerdì ricco di anticipi. In Serie A l’appuntamento è al “Penzo” di Venezia, dove gli uomini di Davide Nicola, tornati all’ultimo posto in classifica in seguito al pesante KO di domenica scorso a Torino contro la Juventus (4-0), ospitano il Bologna di Raffaele Palladino.

I felsinei arrivano in laguna con un rendimento decisamente superiore e una solidità ritrovata sotto la guida dell’allenatore campano, capace di trasformare la squadra in una delle realtà più competitive del momento.

Le 4 vittorie esterne consecutive del Bologna, tutte con almeno 2 gol segnati, rappresentano un dato significativo, soprattutto contro un Venezia che fatica sia in fase offensiva sia nella gestione dei momenti difficili. Nicola ha comunque dato maggiore equilibrio ai lagunari e il fattore campo potrebbe permettere ai padroni di casa di rendere la partita meno scontata, ma la qualità e la capacità del Bologna di sfruttare gli spazi sembrano destinate a fare la differenza.

In Bundesliga il Werder Brema, forte dei suoi numeri casalinghi, parte favorito con il Borussia Monchengladbach. Quattro successi e un pareggio in 5 partite per i biancoverdi, che hanno appena ritrovato fiducia travolgendo l’Amburgo. Il ‘Gladbach, al contrario, continua a mostrare fragilità e fatica a trovare risultati anche contro avversari alla portata. Il divario tra le due formazioni, in questo momento, appare piuttosto evidente. In Liga dovrebbe regalare spettacolo la sfida tra il Levante e il sorprendente Racing Santander, mentre in Premier League il Chelsea, alle prese con una vera e propria crisi di risultati, rischia grosso in casa del Nottingham Forest.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 1-4 in Venezia-Bologna, Serie A, ore 20:45

Vincenti

WERDER BREMA (in Werder Brema-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 20:30)

(in Werder Brema-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 20:30) SOUTHAMPTON O PAREGGIO (in Southampton-Middlesbrough, Championship, ore 21:00)

(in Southampton-Middlesbrough, Championship, ore 21:00) DEPORTIVO CUENCA (in Deportivo Cuenca-Manta, Serie A Ecuador Relegation Round, ore 22:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Groningen-Willem II , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 NAC Breda-Den Bosch , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Levante-Racing Santander, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ittihad-Neom , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Jong Ajax-Heracles , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Nottingham Forest-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.16 GOLDBET; 9.09 SPORTBET; 8.16 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Brest-Paris FC, Ligue 1, ore 20:45