Torino-Lazio è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una capolista incerottata quella che sabato pomeriggio giocherà a Torino. Sì, perché la Lazio non avrà Sutalo, Nuno Tavares e Taylor. Il centrocampista si è fatto male in settimana e il club è in attesa degli esami strumentali per capire la situazione. In ogni caso non sarà convocato.

Una notizia bruttissima per Gattuso che, comunque, non cambierà sistema tattico: Dele-Bashiru è pronto a prendere il posto dell’olandese. Non è la stessa cosa, anche le caratteristiche sono diverse. Ma non si può cambiare. In dubbio anche Noslin, ma nel caso è pronto anche Zaccagni al rientro dopo lo stop. La Lazio però, contro il Torino, parte comunque favorita. Non solo per la classifica, ma anche per quello che è il Toro adesso. Una squadra che non riesce ad esprimersi nel migliore dei modi e lo abbiamo visto contro il Napoli, quando solamente la fortuna l’ha tenuta a galla per molto tempo del match.

Anche Abate ha dei problemi di formazione. Non ci saranno Ismajli e Israel e in dubbio c’è pure Belghali. Insomma, problemi ce ne stanno. La Lazio il suo atteggiamento non lo cambierà, ne siamo certi. E nonostante le evidenti difficoltà di formazione la partita la dovrebbe riuscire a portare a casa e rimanere imbattuta. E soprattutto prima in classifica.

Come vedere Torino-Lazio in diretta tv e streaming

Torino-Lazio, in programma sabato alle 18:00 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Nonostante i problemi la Lazio dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti. Una vittoria che permetterà alla squadra di Gattuso di rimanere in testa alla classifica almeno per un’altra settimana.

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Le probabili formazioni di Torino-Lazio

NAPOLI (3-5-2): Perri; Coco, Comert, Comuzzo; Aboukhlal, Braganca, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Adams, Simeone.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1