I pronostici del weekend del 28 e 29 novembre. Cinque squadre vincenti, cinque Over 2,5 e cinque Gol tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.
Dopo le coppe europee tornano i campionati. In Serie A l’Inter ospita il Genoa e la Juventus fa visita al Como. In Inghilterra la domenica si apre con il derby tra Everton e Liverpool e prosegue con Arsenal-Manchester City. In Germania spicca Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, mentre in Francia il programma si chiude con Lione-Monaco.
Tra le probabili squadre vincenti, il Veggente punta su Bayern Monaco, Inter, PSG, Real Madrid e Barcellona. Il Bayern fa visita a un Amburgo che concede 1,85 xG a partita, mentre l’Inter riceve il Genoa con il miglior dato offensivo della Serie A, 2,72 xG a gara. Il PSG parte favorito contro il Lorient, ultimo in Ligue 1 per occasioni prodotte. In Liga il Real Madrid ospita l’Alavés con la miglior difesa del campionato per xG concessi, mentre il Barcellona si presenta a La Coruña con una media di 3,31 xG prodotti.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi spicca Hoffenheim-Augsburg. L’Hoffenheim produce 1,89 xG a partita e affronta una difesa che ne concede 2,41. Anche l’Augsburg ha i numeri per contribuire al totale, con 2,23 xG prodotti contro gli 1,54 concessi dall’Hoffenheim. In Stoccarda-Eintracht Francoforte l’incrocio è favorevole in entrambe le direzioni. Lo Stoccarda crea 1,98 xG a gara e l’Eintracht ne concede 2,03. Il Francoforte ne produce 1,83 contro i 2,25 concessi dallo Stoccarda.
I pronostici sulle altre partite
In Frosinone-Parma la spinta per l’Over viene soprattutto dai padroni di casa, che creano 1,77 xG a gara e affrontano una difesa da 2,06 xG concessi. Il Parma produce 0,97 xG, ma trova un Frosinone che ne concede 2,09. In Francia il Tolosa produce 1,73 xG a partita e riceve un Rennes che ne concede 2,10 e ne crea 2,02. Anche Auxerre-Marsiglia offre un incrocio interessante. L’OM produce 1,68 xG contro gli 1,99 concessi dall’Auxerre, che a sua volta crea 1,32 xG e affronta una difesa da 2,36 concessi.
Per il Gol spicca Manchester United-Brentford. Lo United viaggia a 1,64 xG prodotti e 2,00 concessi, mentre il Brentford ne crea 1,59 e ne concede 1,38. Anche Ipswich Town-Aston Villa offre un incrocio favorevole per entrambe. L’Ipswich produce 1,26 xG contro gli 1,74 concessi dal Villa, che ne crea 1,36 e affronta una difesa da 2,01 xG concessi.
In Betis-Rayo Vallecano, il Betis crea 1,60 xG a gara contro gli 1,61 concessi dal Rayo, che produce 1,32 xG e trova una difesa da 1,81 concessi. In Friburgo-Lipsia, i padroni di casa producono 1,76 xG contro gli 1,46 concessi dal Lipsia. Nell’altra direzione pesano i 2,78 xG prodotti dagli ospiti, anche contro una difesa che ne concede appena 1,15. Chiude Le Havre-Strasburgo. Il Le Havre crea 1,50 xG contro gli 1,72 concessi dallo Strasburgo, che a sua volta ne produce 1,38 contro gli 1,98 concessi dai padroni di casa.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
- Frosinone-Parma, Serie A, sabato 15:00
- Stoccarda-Eintracht Francoforte, Bundesliga, sabato 18:30
- Auxerre-Marsiglia, Ligue 1, domenica 15:00
- Tolosa-Rennes, Ligue 1, domenica 17:15
- Hoffenheim-Augsburg, Bundesliga, domenica 17:30
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici
- Bayern Monaco (in Amburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30)
- Inter (in Inter-Genoa, Serie A, sabato 20:45)
- PSG (in PSG-Lorient, Ligue 1, sabato 20:45)
- Real Madrid (in Real Madrid-Alavés, Liga, sabato 21:00)
- Barcellona (in Deportivo La Coruña-Barcellona, Liga, domenica 16:15)
Comparazione quota totale (gol + over): 45.75 GOLDBET ; 57.78 SPORTBET; 45.75 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
- Betis-Rayo Vallecano, Liga, sabato 14:00
- Manchester United-Brentford, Premier League, sabato 16:00
- Ipswich Town-Aston Villa, Premier League, sabato 18:30
- Le Havre-Strasburgo, Ligue 1, sabato 20:45
- Friburgo-Lipsia, Bundesliga, domenica 15:30
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