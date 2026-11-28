Pronostici Ligue 1: sabato sera interessante per il massimo campionato francese. Ecco la nostra multipla per le partite in programma

Il sabato sera francese presenta un programma assai interessante, visto che sono quattro le partite che si possono vedere. E tra queste c’è anche il PSG, che ovviamente è chiamato alla vittoria per mantenere la vetta.

Vabbè, dicevamo: quattro i match in programma – lasciamo da parte la sfida tra Angers e Lens che si gioca nel pomeriggio – e partite che come detto possono regalarci delle soddisfazioni. Senza andare troppo oltre con le parole, entriamo nel dettaglio di quelle che sono le nostre scelte per questi match.

Pronostici Ligue 1: ecco la nostra multipla

Partiamo appunto dalla squadra allenata da Luis Enrique che dopo il pareggio contro la Roma di mercoledì sera deve tornare a vincere in campionato. Ovvio che gli infortuni possono fare la differenza, ma il Lorient non ci pare proprio possa essere in grado di mantenere i ritmi della truppa parigina. Insomma, in questo caso la vittoria interna non è scontata, ma di più.

Mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza la sfida tra Le Havre e Strasburgo. I padroni di casa – che hanno la peggiore difesa del campionato con 25 gol subiti e che soprattutto hanno perso nove delle undici sfide giocate fino al momento, non sembrano proprio essere in grado di poter vincere questo match. Ci piace l’idea però (visti anche i 23 gol subiti dalla formazione ospite) che possa essere una sfida da almeno una rete per squadra.

Dopo la clamorosa vittoria contro il Bayern Monaco, il Lille di Ancelotti sogna il colpo grosso anche in Ligue 1. L’affermazione contro la corazzata tedesca ha dato sicuramente autostima. E, su questa scia, occhio alla possibilità affermazione ospite. Tra Nizza e Troyes, infine, la dovrebbero spuntare appunto i padroni di casa.

Quindi, ricapitolando, questa multipla del sabato sera francese su GoldBet ha il valore di 6,24 volte la posta.

Le Havre-Strasburgo GOL

PSG-Lorient 1

Le Mans-Lille 2

Nizza-Troyes 1