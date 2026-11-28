Fulham-Bournemouth è una partita della 13esima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:05: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Fulham ha trovato una certa solidità proprio nel momento in cui il calendario sembrava poterlo mettere alle corde. Dopo un avvio complicato, con sei giornate senza vittorie, la squadra londinese ha cambiato passo e ha conquistato due successi contro le neopromosse, prima di raccogliere tre pareggi consecutivi contro avversari di ben altro livello. Fermare Aston Villa, Newcastle e Manchester City non è un dettaglio: l’ultimo 1-1 contro i campioni d’Inghilterra ha confermato che i Cottagers possono giocarsela anche con le big. Resta però un quindicesimo posto da migliorare, con appena due punti di margine sulla zona retrocessione.
Il Bournemouth, intanto, è diventato una delle squadre più interessanti del campionato: dopo un inizio poco brillante, i Cherries hanno infilato cinque vittorie consecutive, superando Sunderland, Manchester United, Leeds, Ipswich e Nottingham Forest. Il quinto posto, a tre lunghezze dalla zona Champions, non è più una sorpresa estemporanea: la squadra di Marco Rose ha trovato continuità e un’identità offensiva riconoscibile, con un reparto avanzato capace di incidere con diversi interpreti.
La trasferta londinese rappresenta un esame significativo per capire fin dove possa spingersi questa rincorsa. Il Fulham ha dimostrato di saper resistere anche contro avversari di prima fascia, ma il Bournemouth arriva con una fiducia superiore e una serie di risultati che pesa. I padroni di casa possono rendere la partita complicata, ma gli ospiti hanno le qualità per evitare la sconfitta.
Come vedere Fulham-Bournemouth in diretta tv e streaming
La partita tra Fulham e Bournemouth si gioca domenica alle 15:05. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia.
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Il pronostico
Il Bournemouth arriva a Craven Cottage con cinque vittorie consecutive e una condizione complessiva che lo rende una delle squadre più difficili da affrontare in questo momento. Il Fulham ha mostrato carattere contro avversari importanti, ma il quindicesimo posto e il rendimento altalenante delle prime giornate suggeriscono qualche limite in termini di continuità.
La serie positiva degli ospiti merita rispetto, ma anche il Fulham ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Il pareggio o la vittoria del Bournemouth rappresentano quindi un’ipotesi interessante: i Cherries hanno le risorse per prolungare la propria striscia senza necessariamente dominare la partita.
Le probabili formazioni di Fulham-Bournemouth
FULHAM (4-3-3): Leno; Tete, Affengruber, Bassey, Sessegnon; Berge, Charles, Iwobi; Bobb, King, Muniz.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrović; Smith, Hill, António Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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