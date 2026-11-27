Bundesliga, dopo dieci turni il Bayern Monaco a sorpresa è costretto a inseguire: le assenze stanno diventando un problema per Kompany?

L’undicesima giornata di Bundesliga propone un sabato ricco di spunti, con il Borussia Dortmund momentaneamente davanti a tutti e il Bayern Monaco campione in carica chiamato a non perdere altro terreno nella rincorsa al primato.

I bavaresi, secondi a 2 punti dalla vetta, fanno visita a un Amburgo reduce da un periodo molto altalenante e con una retroguardia tutt’altro che affidabile. I padroni di casa hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime 4 gare e concedono con continuità, mentre Vincent Kompany deve fare i conti con diverse assenze, tra cui quelle di Kane e Neuer, oltre ai dubbi legati a Olise. Il Bayern, rimontato e sconfitto in settimana a Lille in Champions League (ottavi diretti a rischio) e reduce dal deludente pareggio di Colonia, resta comunque nettamente superiore sul piano tecnico malgrado le defezioni. Il bilancio recente contro l’Amburgo, del resto, è eloquente: sette successi consecutivi, con 23 reti realizzate e appena due subite. Scegliamo però la combo 2+Under 4.5, che tiene conto dell’indubbia superiorità degli ospiti ma senza necessariamente immaginare una delle goleade a cui c’hanno abituati i bavaresi, considerando anche l’attacco incerottato.

Situazione delicata pure a Mainz, dove i Nullfunfer cercheranno di interrompere una serie negativa che ha compromesso un avvio di stagione promettente.

Gli 05er arrivano da cinque sconfitte consecutive tra campionato e coppa, con ben 14 gol incassati, ma ospitano un Union Berlino in grandissima difficoltà, travolto nell’ultimo turno dal Lipsia ed incapace di trovare continuità soprattutto lontano da casa. Gli Eisernen hanno raccolto un solo punto nelle 4 trasferte disputate, segnando appena una rete e subendone 14. Numeri che rendono complicato ipotizzare una svolta proprio alla Mewa Arena, peraltro con l’allenatore Mauro Lustrinelli ormai sulla graticola. Urs Fischer, tecnico del Mainz, conosce bene l’ambiente berlinese – lo svizzero ha allenato 5 anni nella capitale tedesca – e potrebbe sfruttare le fragilità degli ospiti. La giocata 1+Multigol 2-5 si inserisce in un confronto tra due squadre in crisi, ma con un Union particolarmente vulnerabile fuori casa.

Le previsioni sulle altre partite

Sfida interessante pure quella tra Paderborn e Schalke 04, due formazioni che stanno attraversando momenti differenti ma che condividono lampanti problemi sul piano offensivo. Il Paderborn ha interrotto una serie di due pareggi con il KO contro il Bayer Leverkusen, ma in casa ha mostrato una discreta capacità di essere competitivo, conquistando gran parte dei propri punti davanti al pubblico amico.

Lo Schalke, invece, continua a faticare enormemente sotto porta: nelle ultime sei gare tra campionato e coppa ha realizzato appena un gol, mentre nell’ultimo turno è riuscito a strappare uno 0-0 contro lo Stoccarda. I Knappen hanno una buona organizzazione difensiva, ma la sterilità offensiva rappresenta un limite evidente. Per questo la combo 1X+Under 3.5 appare una soluzione interessante, considerando il rendimento interno dei padroni di casa e la difficoltà degli ospiti nel produrre sia occasioni che reti.

Chiudiamo con Colonia-Elversberg, separate da tre punti in classifica. I Billy Goats vengono dal prezioso pareggio dell’Allianz Arena con il Bayern Monaco e dovrebbero riuscire a dare continuità a un periodo nel quale, pur senza vittorie da 5 turni, hanno raccolto 3 pareggi nelle ultime 4. L’Elversberg arriva invece dalla sconfitta con il Friburgo, ma resta una squadra capace di dare filo da torcere, con quattro dei cinque KO stagionali arrivati contro formazioni attualmente nelle prime cinque posizioni.

Il Colonia ha bisogno di ritrovare il successo per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti possono contare su un discreto potenziale offensivo, ma non sempre accompagnato dalla necessaria solidità. La combinazione Multigol 1-3 Casa+Multigol 0-2 Ospite consente di coprire una partita nella quale il Colonia può trovare la rete senza necessariamente dilagare, mentre l’Elversberg potrebbe restare contenuto entro un massimo di 2 gol, in un confronto che si profila equilibrato e combattuto.

La nostra multipla

AMBURGO-BAYERN MONACO 2+Under 4.5

MAINZ-UNION BERLINO 1+Multigol 2-5

PADERBORN-SCHALKE 04 1X+Under 3.5

COLONIA-ELVERSBERG Multigol 1-3 Casa+Multigol 0-2 Ospite

Comparazione quote

La combo “2+Under 4.5” in Amburgo-Bayern Monaco è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Sportbet. La combo “1X+Under 3.5” in Paderborn-Schalke 04 è quotata invece a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.06 su Sportbet.

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