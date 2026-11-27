Real Madrid-Alavés è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Dieci vittorie di fila tra campionato e Champions League. Il Real Madrid non si ferma. Non ha nessuna intenzione di farlo. E che il clima sia ottimo dentro i madrileni lo si vede anche da come lo Special One si presenta in conferenza stampa. Tutto molto bello.
Anche i precedenti aiutano. Perché negli ultimi venti scontri diretti i Blancos hanno vinto in 18 occasioni. Tantissime. E anche se l’Alavés viene da una vittoria, non crediamo che dal Bernabeu possano uscire indenni. Perché dall’altro lato c’è una squadra che anche se in alcune occasioni fatica sotto l’aspetto del gioco, oppure va sotto nel risultato, ha quegli uomini che le partite le possono decidere da un momento all’altro. E stiamo qui a elencarli tutti, perché finiremmo domani a scrivere tutta la rosa.
Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, di pensare ad una semplice vittoria del Real Madrid. Nonostante, tra le altre cose, sotto il profilo difensivo – e nonostante anche i difensori assai importanti agli ordini di Mourinho – qualcosa viene pagato. Quindi in generale ci possiamo anche aspettare almeno una rete da parte della squadra ospite.
Come vedere Real Madrid-Alavés in diretta tv e streaming
La sfida Real Madrid-Alavés, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Una vittoria del Real Madrid non crediamo mai e poi mai possa essere in discussione. La squadra di Mourinho – dentro un match secondo noi da almeno un gol per squadra – si prenderà l’undicesima vittoria di fila.
Le probabili formazioni di Real Madrid-Alavés
REAL MADRID (5-3-2): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.
ALAVES (4-4-1-1): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Martinez, Boye.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
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