Ipswich Town-Aston Villa è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il calendario non concede all’Ipswich molto spazio per respirare. Dopo aver raccolto una sola vittoria nelle ultime sette giornate, la squadra di casa si ritrova sedicesima in classifica, con appena due punti di margine sulla zona retrocessione. Il problema non è soltanto la sconfitta contro il Tottenham nell’ultimo turno: i Tractor Boys hanno incassato due gol anche dal Bournemouth e non vincono da diverse settimane, fatta eccezione per il successo contro il Fulham.

L’Aston Villa arriva invece da un periodo decisamente più incoraggiante in campionato. Sono sette le partite consecutive senza sconfitte, con tre vittorie e quattro pareggi, anche se nelle ultime tre giornate sono arrivati altrettanti risultati che hanno rallentato la corsa della squadra di Unai Emery. Il pareggio contro il Fulham, quello spettacolare per 4-4 con il Manchester United e lo 0-0 contro il Sunderland hanno impedito ai Villans di avvicinarsi alla parte alta della classifica.

La sconfitta in Champions League contro il Galatasaray ha aggiunto un altro impegno complicato a una settimana già intensa, ma il campionato offre subito la possibilità di reagire. Il Villa ha una rosa più attrezzata rispetto a quella dell’Ipswich e può sfruttare le difficoltà dei padroni di casa per tornare a conquistare i tre punti.

Come vedere Ipswich Town-Aston Villa in diretta tv e streaming

La partita tra Ipswich Town e Aston Villa si gioca sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Aston Villa ha dimostrato di avere maggiore solidità rispetto all’Ipswich e, nonostante i tre pareggi consecutivi in campionato, parte con un vantaggio tecnico evidente. I padroni di casa stanno attraversando una fase complicata e faticano soprattutto a trovare continuità di risultati. La distanza in classifica è ancora contenuta, ma il rendimento recente suggerisce una differenza più marcata tra le due formazioni.

La trasferta di Portman Road rappresenta una buona occasione per i Villans per interrompere la serie di pareggi e riprendere la corsa verso la prima metà della classifica. La vittoria dell’Aston Villa è un esito credibile, anche alla luce delle difficoltà mostrate dall’Ipswich nelle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Ipswich Town-Aston Villa

IPSWICH (4-2-3-1): Walton; O’Shea, Diop, Greaves, Ouattara; Lukic, Palacios; Clarke, Enciso, Maeda; Emersonn.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Harwood-Bellis, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.ù

POSSIBILE RISULTATO: 1-2