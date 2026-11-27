Manchester United-Brentford è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il 4-0 incassato dal Liverpool ha reso ancora più evidente la crisi del Manchester United, precipitato al diciannovesimo posto con appena otto punti dopo undici giornate. Il cambio in panchina non ha prodotto la scossa sperata: all’esordio di Mauricio Pochettino, i Red Devils sono stati travolti ad Anfield, confermando una stagione fin qui molto lontana dalle aspettative. Il pareggio per 2-2 ottenuto in Champions League sul campo dello Sporting ha almeno restituito un piccolo segnale di vitalità, ma in campionato la situazione resta allarmante.

A Old Trafford arriva un Brentford che sta vivendo un percorso decisamente più brillante: sesto in classifica, a quattro punti dalla zona Champions, la squadra di Keith Andrews ha messo insieme due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sei giornate. Dopo il ko contro il Brighton, la risposta è stata particolarmente convincente: un netto 4-0 rifilato all’Everton, risultato che ha rilanciato le ambizioni europee dei Bees.

Il divario in classifica racconta bene le difficoltà dei padroni di casa, ma anche le opportunità a disposizione degli ospiti. Il Manchester United ha bisogno di punti per uscire dalla zona più pericolosa e non può permettersi un’altra battuta d’arresto davanti ai propri tifosi. Il Brentford, però, arriva con maggiore fiducia e una struttura di gioco che può mettere in difficoltà una squadra ancora alla ricerca di equilibrio. La pressione sarà tutta sulle spalle dei Red Devils.

Come vedere Manchester United-Brentford in diretta tv e streaming

La partita tra Manchester United e Brentford si gioca sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brentford ha numeri e condizione per giocarsi le proprie possibilità anche in trasferta: la vittoria per 4-0 contro l’Everton ha confermato la capacità dei Bees di produrre gioco e trovare la via del gol, mentre il Manchester United continua a mostrare fragilità difficili da ignorare. Il cambio di allenatore non ha ancora portato risultati e il pareggio europeo non basta a cancellare quanto visto in campionato.

Gli ospiti possono sfruttare le incertezze dei Red Devils e approfittare della pressione che grava sulla squadra di Pochettino. Azzardiamo e diciamo che il Brentford ha le qualità per uscire da Old Trafford con una vittoria, anche considerando il momento complicato dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Manchester United-Brentford

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Lisandro Martinez; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Zirkzee.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Janelt; Anthony, Jensen, Schade; Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2