Leeds-Coventry è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Quattro gol a Stamford Bridge, dopo aver già battuto il Tottenham: il Leeds ha scelto un modo piuttosto rumoroso per lasciarsi alle spalle il periodo più complicato della stagione. La squadra di Daniel Farke occupa il sesto posto in Premier League, a quattro punti dalla zona Champions, e il successo per 1-4 contro il Chelsea ha confermato che la partenza positiva non era soltanto un fuoco di paglia. Dopo cinque giornate senza vittorie, i Whites hanno ritrovato risultati e fiducia proprio nel momento più importante.

Il Coventry, però, non è una neopromossa che si limita a difendere la propria posizione. La formazione di Frank Lampard ha conquistato quattro vittorie nelle ultime sette giornate, costruendo un margine di tre punti sulla zona retrocessione. Dopo la sconfitta sul campo dell’Everton, è arrivata una vittoria spettacolare contro il Crystal Palace, battuto 3-2 davanti al pubblico di casa. Il quattordicesimo posto resta una posizione da consolidare, ma il rendimento recente dimostra che gli ospiti hanno le risorse per giocarsela.

A fare la differenza potrebbe essere soprattutto il momento delle due squadre. Il Leeds ha ritrovato brillantezza offensiva e può contare sul sostegno di Elland Road, mentre il Coventry dovrà affrontare una trasferta impegnativa senza poter abbassare la guardia. La classifica racconta ambizioni differenti, ma entrambe hanno bisogno di punti: i padroni di casa per avvicinarsi all’Europa, gli ospiti per tenere a distanza le ultime posizioni.

Come vedere Leeds-Coventry in diretta tv e streaming

La partita tra Leeds e Coventry si gioca sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Leeds ha ritrovato il passo delle prime giornate e le ultime due vittorie, contro Tottenham e Chelsea, hanno restituito alla squadra una fiducia che sembrava essersi smarrita durante la serie negativa. Il Coventry è un avversario da rispettare, soprattutto per la capacità di raccogliere risultati nelle ultime settimane, ma il rendimento complessivo e la qualità della rosa pendono dalla parte dei padroni di casa.

Davanti al proprio pubblico, i Whites possono sfruttare l’entusiasmo generato dall’impresa di Stamford Bridge e conquistare altri tre punti. Il successo del Leeds è uno scenario convincente, anche se la vivacità offensiva degli ospiti suggerisce di non aspettarsi necessariamente una partita a senso unico.

Le probabili formazioni di Leeds-Coventry

LEEDS (3-5-2): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Takana, Ampadu, Longstaff, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin.

COVENTRY (4-2-3-1): Rushworth; van Ewijk, Thomas, Pinnock, Mfuni; Torp, Grimes; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Cherif.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1