Elche-Atletico Madrid è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Mai nella sua storia, l’Elche, è riuscito a vincere due partite di fila contro l’Atletico Madrid. E, dal proprio canto, solamente contro il Barcellona i Colchoneros non vincono da più match. Da tre partite, infatti, i padroni di casa riescono a uscire indenni da quello che è un match che appare sempre scontato ma visti i precedenti proprio non lo è. Ma oggi pare tutto diverso.

Alle spalle di Barcellona e Real, come al solito, ci sono gli uomini di Simeone. Che da sei trasferte di fila in tutte le competizioni – un solo pareggio – tornano a casa con il sorriso. E solamente in due occasioni hanno subito delle reti. Evidente che quando c’è un poco da chiudersi e attaccare poi con velocità questa squadra riesce ad esaltarsi in maniera importante.

Gli uomini che poi il Cholo ha a disposizione fanno sempre la differenza. O per meglio dire la possono fare in qualsiasi momento della partita. In attacco soprattutto c’è l’imbarazzo della scelta e in settimana, in Champions, si è pure sbloccato Sorloth che mancava all’appello da un poco di tempo. Un’altra freccia in un arco importante. Per tali motivi ci aspettiamo una vittoria esterna.

Come vedere Elche-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Atletico Madrid, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.15 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Sesta vittoria nelle ultime sette trasferte per l’Atletico Madrid che contro un Elche in grossa difficoltà dovrebbe riuscire a prendersi tre punti pesantissimi per il proprio cammino in Liga.

Le probabili formazioni di Elche-Atletico Madrid

ELCHE (5-3-2): Dituro; Sangare, Redondo Solari, Chust, Revivo; Cepeda, Morcillo, Villar, Valera; Osorio, Nino.

ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Koke, Simeone, Barrios, Cardoso, Baena; Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2