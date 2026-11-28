I pronostici di sabato 28 novembre, l’Inter deve voltare pagina dopo la rimonta di Bergamo ma a San Siro arriva un Genoa battagliero. Frosinone, che occasione contro il Parma.

L’epilogo del trittico degli anticipi del sabato di Serie A è a San Siro, dove l’Inter ospita una delle squadre più in palla del campionato, vale a dire il Genoa di Daniele De Rossi, che ha vinto quattro delle ultime cinque e si è portato in una zona di classifica tranquilla. I nerazzurri, invece, devono subito voltare pagina dopo il pirotecnico 4-4 di Bergamo, in cui si sono fatti riacciuffare clamorosamente dalla Dea negli ultimi 10 minuti, dilapidando due gol di vantaggio e palesando delle difficoltà in fase difensiva. In settimana i campioni d’Italia si sono prontamente riscattati in Champions League (2-0 allo Stoccarda), ritrovando pure la garra e la letalità sotto porta di Lautaro Martinez, di nuovo a disposizione dopo l’infortunio.

Nonostante il momento positivo del Grifone, l’Inter parte ovviamente favorita, soprattutto alla luce del rendimento straordinario al “Meazza” contro i rossoblù, battuti nelle ultime 12 occasioni casalinghe.

Qualche ora prima il Frosinone, la grande sorpresa del torneo, tenterà di dimenticare la doppia sconfitta con Cagliari e Milan davanti al proprio pubblico contro un Parma in difficoltà. I ciociari allo “Stirpe” hanno dimostrato di essere una squadra particolarmente efficace, capace di coniugare intensità, aggressività e una produzione offensiva importante (16 gol). La difesa dei ducali potrebbe non riuscire a contenere la verve giallazzurra, in una gara che si preannuncia movimentata.

Negli altri campionati, il Leeds sta vivendo un momento magico e con ogni probabilità la spunterà anche sul Coventry, in Liga invece è atteso il successo dell’Atletico Madrid nella trasferta di Elche. Equilibrio, infine, nella finalissima della Copa Libertadores a Montevideo: il Palmeiras è di poco favorito per via della maggiore esperienza ma il Verdao non deve assolutamente sottovalutare gli argentini dell’Estudiantes.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA+MULTIGOL 0-1 OSPITE in PSG-Lorient, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

LEEDS (in Leeds-Coventry, Premier League, ore 16:00)

(in Leeds-Coventry, Premier League, ore 16:00) ATLETICO MADRID (in Elche-Atletico Madrid, Liga, ore 18:30)

(in Elche-Atletico Madrid, Liga, ore 18:30) INTER (in Inter-Genoa, Serie A, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Frosinone-Parma , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Charlotte-Chicago Fire , MLS, ore 18:30

, MLS, ore 18:30 Cambuur-Sparta Rotterdam, Eredivisie, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Betis-Rayo Vallecano , Liga, ore 14:00

, Liga, ore 14:00 Manchester United-Brentford , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Stoccarda-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 18:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.45 GOLDBET; 7.94 SPORTBET; 7.45 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Palmeiras-Estudiantes, Copa Libertadores, ore 21:00