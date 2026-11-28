Udinese-Fiorentina è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due tra le squadre più in difficoltà della Serie A si sfidano nel lunch match domenicale: Udinese e Fiorentina. I friulani sono penultimi a quota 6 punti, i viola ne hanno tre in più ma la zona retrocessione rimane pericolosamente vicina (-1). Ciò che sorprende, dando un’occhiata ai numeri di entrambe, è la casella dei gol subiti: l’Udinese ne ha incassati 26 in 12 partite, la Fiorentina addirittura 28 (seconda peggior difesa del torneo dopo il Sassuolo). Due retroguardie colabrodo, insomma, che né Paolo Zanetti né Paolo Vanoli – i due allenatori subentrati a campionato in corso rispettivamente a Kosta Runjaic e a Fabio Grosso – sono riusciti a rendere più solide.

Zanetti, tuttavia, è in carica soltanto da poche settimane e, nonostante non abbia ancora vinto – l’Udinese ha avuto la meglio soltanto sul Monza, lo scorso agosto – qualche timido segnale positivo l’ha fatto intravedere.

Dopo il KO nello scontro diretto con il Venezia, che aveva fatto sprofondare i bianconeri all’ultimo posto (da soli), è arrivato un buon pareggio nel primo match post-sosta a Bologna (1-1), una delle squadre più in forma del momento.

Un punto fondamentale per il morale ma anche per la classifica e che consente all’Udinese di approcciare con maggiore serenità lo scontro diretto con la Viola.

La Viola di nuovo nei guai

Per quanto riguarda invece gli uomini di Vanoli, il pesantissimo 3-0 rimediato lunedì scorso a Monza ha fatto calare nuovamente le tenebre sul Viola Park, coi tifosi gigliati che sembrano rivivere l’incubo dello scorso campionato (rispetto a un anno fa la Fiorentina ha solo tre punti in più ma molti più gol subiti) e con la proprietà che ha optato per mandare tutti i ritiro prima del match di Udine.

Vanoli a fine gara ha parlato pure di mancanza di umiltà da parte dei suoi, che continuano ad essere poco organizzati tatticamente e a sciogliersi di fronte alle prime difficoltà. La classifica rimane davvero inaccettabile se si considera che la dirigenza in estate ha speso oltre 130 milioni per rinforzare la rosa, peraltro nell’anno del centenario.

Vanoli valuta un maggiore equilibrio in mediana: non è da escludere il passaggio al 4-3-3 con Brescianini a dar manforte a Fagioli e a Ndour a centrocampo. Stando così le cose, Oulai, Gonçalves e il rientrante Atta (ex di turno) partiranno verosimilmente dalla panchina. In attacco Njie è pronto a ritrovare spazio nel tridente offensivo insieme a Mastantuono e Pellegrino. Dietro toccherà a Ranieri prendere il posto di Viery, infortunato (il brasiliano rischia di rientrare solo a gennaio). Zanetti potrebbe affidarsi ancora a Zaniolo nel ruolo di falso nove, supportato da Ekkelenkamp, con Lovric possibile conferma a centrocampo e Kabasele al centro della difesa.

Come vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida Udinese-Fiorentina, in programma domenica alle 12:30 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Una sfida delicata, che mette di fronte due squadre che hanno mostrato enormi limiti in fase difensiva e che difficilmente potranno permettersi un atteggiamento troppo prudente in uno scontro diretto per la salvezza.

I friulani hanno perso 5 gare consecutive in casa, mentre i viola arrivano da 7 partite di fila con almeno 2 gol subiti e 11 Over 2.5 nelle prime 12 giornate (ancora nessun clean sheet per gli uomini di Vanoli). Anche gli ultimi 5 precedenti hanno confermato una spiccata tendenza alle partite ricche di reti (l’Over 2.5 è sempre uscito). Con Zaniolo schierato da falso nove e una Fiorentina che potrebbe affidarsi a Mastantuono e Njie sulle corsie offensive, gli spazi non dovrebbero mancare. Puntare su un match da almeno tre gol complessivi è quindi la soluzione più interessante, considerando le fragilità delle retroguardie, il peso della posta in palio e la necessità di entrambe di uscire da una situazione di classifica complicata. Da valutare anche la doppia chance interna, dal momento che i friulani con il nuovo tecnico sembra abbiano trovato un minimo di equilibrio.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1