Arezzo-Pisa è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B e si gioca domenica alle 19:30: formazioni, pronostico e dove vederla.
I risultati delle ultime settimane hanno costretto l’Arezzo a prendere una decisione su Bucchi: il tecnico è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato Caserta. In questo derby toscano, però, il Pisa di Bianco pare decisamente favorito.
Sono tre i risultati utili di fila della squadra ospite, una delle candidate, per via della rosa, alla promozione diretta in Serie A oltre il Palermo. E in questo momento di sbandamento, e con il pochissimo tempo che i padroni di casa hanno avuto a disposizione per capire i motivi del nuovo tecnico, il Pisa sente il profumo del colpaccio esterno.
Una cosa già successa nell’ultimo derby giocato contro l’Empoli. Il Pisa è andato e si è preso i tre punti e in generale, in trasferta, nelle ultime cinque partite di punti ne sono arrivati otto. Una sola sconfitta, contro l’Avellino. Insomma, avrete capito come questo match potrebbe finire.
Come vedere Arezzo-Pisa in diretta tv e in streaming
Arezzo-Pisa in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Pisa vincente dentro un match che dovrebbe vedere una sola squadra a segno. La quota del NO GOL, tra le altre cose, è in calo.
Le probabili formazioni di Arezzo-Pisa
AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Coppolaro, Gilli, Righetti; Sala, Iaccarino, Leone; Pattarello, Mancuso, Tavernelli.
PISA (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Primasso, Angori; Zanon, Loyola, Correia, Leris; Moreo, Tramoni; Pittarello.
POSSIBILE RISULTATO: 0-1
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