Roma-Monza è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il calcio non è una scienza esatta e questo è un bene. Altrimenti non ci sarebbe gusto a guardare le partite. Se andassimo quindi ad analizzare questa partita non tendendo conto della nostra prima affermazione allora parleremmo di una semplice vittoria della Roma.

Ma crediamo che l’affermazione contro il Monza non sia poi così scontata per gli uomini di Gasperini. I molteplici impegni possono pesare sulle gambe – anche se a Parigi c’è stato il turnover – e il Monza, tra le altre cose, è una delle squadre che meglio si è espressa in questo inizio di stagione e che arriva dalla bella e larga vittoria della Fiorentina.

C’è una partita dentro la partita, quella tra Malen e Varela, i primi due della classifica cannonieri della A. L’olandese è una conferma dopo quello che ha fatto vedere all’inizio di quest’anno solare, il portoghese una scoperta perché nessuno si aspettava potesse avere questo tipo di impatto. Insomma, ci aspettiamo intanto una partita da GOL.

Poi ovviamente la Roma ha le qualità e diversi giocatori che la possono decidere da un momento all’altro. E alla fine i tre punti Gasperini dovrebbe riuscire a portarli a casa. Quindi, anche se il calcio non è una scienza esatta, molto spesso le più forti vincono. E la Roma è assai più forte del Monza.

Come vedere Roma-Monza in diretta tv e streaming

Roma-Monza, in programma domenica alle 18:00 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Dentro un match da almeno un gol per squadra i tre punti alla fine se li dovrebbe prendere la Roma.

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Le probabili formazioni di Roma-Monza

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Mora, Dybala; Malen.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Ondoa, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1