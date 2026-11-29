I pronostici di domenica 29 novembre, la Roma ha la necessità di rispondere immediatamente alla Lazio mentre per la Juve c’è una prova del nove a Como.

Il menù della Serie A oggi propone diversi match da attenzionare, la maggior parte dei quali interessa squadre che popolano la parte alta della classifica.

La Roma, ad esempio, ha l’obbligo di rispondere ad una Lazio che non si ferma davvero più – ieri i biancocelesti hanno nuovamente vinto battendo in trasferta il Torino e si sono portati a + 5 sui cugini – e, nonostante le fatiche europee (mercoledì gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno fermato sul 2-2 il PSG in Champions League), la vittoria sul Monza appare alla portata di una squadra che in campionato ha vinto le ultime quattro e soprattutto che non ha mai perso. I brianzoli, trascinati da un sontuoso Varela – sfida nella sfida tra capocannonieri con Malen – vengono dal roboante 3-0 con la Fiorentina e potrebbero dare un po’ di filo da torcere alla Lupa in una sfida da almeno tre gol complessivi, considerando la prolificità dell’attacco romanista (il migliore con 36 reti in 12 gare) e l’atteggiamento spesso propositivo dei biancorossi.

Qualche ora prima a Reggio Emilia un Napoli ringalluzzito tenterà di approfittare del momento di crisi del Sassuolo, che non accenna a terminare malgrado la nuova guida tecnica (D’Aversa al posto di Aquilani). In serata il posticipo – che è anche un gustoso scontro diretto – tra Como e Juventus. Lariani favoriti ma per i bianconeri è una prova del nove: la Signora ha la qualità per perforare almeno in un’occasione la porta della squadra di Cesc Fabregas.

In Premier League l’Arsenal punta a sfruttare il fattore campo contro un City in calo, mentre il Barcellona ha buone chance di tornare dalla Galizia con tre punti in tasca. Occhio anche al derby di Liverpool, coi Reds che di recente sono particolarmente ispirati in trasferta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 2-4 in Sassuolo-Napoli, Serie A, ore 15:00

Vincenti

LIVERPOOL (in Everton-Liverpool, Premier League, ore 13:00)

(in Everton-Liverpool, Premier League, ore 13:00) BARCELLONA (in Deportivo A Coruña-Barcellona, Liga, ore 16:15)

(in Deportivo A Coruña-Barcellona, Liga, ore 16:15) ARSENAL (in Arsenal-Manchester City, Premier League, ore 17:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hoffenheim-Augsburg , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Roma-Monza , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 NEC Nijmegen-Twente, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Feyenoord-Ajax , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Friburgo-Lipsia , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Como-Juventus, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.64 GOLDBET; 7.41 SPORTBET; 6.64 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+MULTIGOL 2-4 in Lione-Monaco, Ligue 1, ore 20:45