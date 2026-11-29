I pronostici di domenica 29 novembre, la Roma ha la necessità di rispondere immediatamente alla Lazio mentre per la Juve c’è una prova del nove a Como.
Il menù della Serie A oggi propone diversi match da attenzionare, la maggior parte dei quali interessa squadre che popolano la parte alta della classifica.
La Roma, ad esempio, ha l’obbligo di rispondere ad una Lazio che non si ferma davvero più – ieri i biancocelesti hanno nuovamente vinto battendo in trasferta il Torino e si sono portati a + 5 sui cugini – e, nonostante le fatiche europee (mercoledì gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno fermato sul 2-2 il PSG in Champions League), la vittoria sul Monza appare alla portata di una squadra che in campionato ha vinto le ultime quattro e soprattutto che non ha mai perso. I brianzoli, trascinati da un sontuoso Varela – sfida nella sfida tra capocannonieri con Malen – vengono dal roboante 3-0 con la Fiorentina e potrebbero dare un po’ di filo da torcere alla Lupa in una sfida da almeno tre gol complessivi, considerando la prolificità dell’attacco romanista (il migliore con 36 reti in 12 gare) e l’atteggiamento spesso propositivo dei biancorossi.
Qualche ora prima a Reggio Emilia un Napoli ringalluzzito tenterà di approfittare del momento di crisi del Sassuolo, che non accenna a terminare malgrado la nuova guida tecnica (D’Aversa al posto di Aquilani). In serata il posticipo – che è anche un gustoso scontro diretto – tra Como e Juventus. Lariani favoriti ma per i bianconeri è una prova del nove: la Signora ha la qualità per perforare almeno in un’occasione la porta della squadra di Cesc Fabregas.
In Premier League l’Arsenal punta a sfruttare il fattore campo contro un City in calo, mentre il Barcellona ha buone chance di tornare dalla Galizia con tre punti in tasca. Occhio anche al derby di Liverpool, coi Reds che di recente sono particolarmente ispirati in trasferta.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2+MULTIGOL 2-4 in Sassuolo-Napoli, Serie A, ore 15:00
Vincenti
- LIVERPOOL (in Everton-Liverpool, Premier League, ore 13:00)
- BARCELLONA (in Deportivo A Coruña-Barcellona, Liga, ore 16:15)
- ARSENAL (in Arsenal-Manchester City, Premier League, ore 17:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Hoffenheim-Augsburg, Bundesliga, ore 17:30
- Roma-Monza, Serie A, ore 18:00
- NEC Nijmegen-Twente, Eredivisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Feyenoord-Ajax, Eredivisie, ore 14:30
- Friburgo-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30
- Como-Juventus, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.64 GOLDBET; 7.41 SPORTBET; 6.64 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+MULTIGOL 2-4 in Lione-Monaco, Ligue 1, ore 20:45
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