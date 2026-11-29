Friburgo-Lipsia è una partita valida per l’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Quando riesci a fare sei vittorie di fila in tutte le competizioni è evidente che qualcosa di importante stai vivendo. Il Friburgo ha un ruolino perfetto nell’ultimo periodo ed è una squadra assai importante. Che sogna di continuare in questo modo. Ma pure il Lipsia, c’è da dirlo, non è che se la passi male.

La squadra ospite – che ha due giorni in più di riposo rispetto ai padroni di casa – si presenta dopo la bella vittoria sul Lens e una classifica in campionato che dice quarto posto. Proprio alle spalle del Friburgo distante una sola lunghezza. Un match, quindi, di altissimo valore per entrambe che promette un assoluto spettacolo.

Il Lipsia ha il miglior attacco del campionato con 32 gol fatti, due in più anche del Bayern Monaco. Il Friburgo è la seconda migliore difesa con solamente dieci reti subite. Ma questo atteggiamento difensivo non fermerà gli attaccanti ospiti. Parliamo di una sfida che così come successo in tre degli ultimi cinque scontri diretti dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Su questo pensiamo ci possano essere pochi dubbi. Il Lipsia, tra le altre cose, dovrebbe riuscire a fare risultato, fermando di fatto la corsa del Friburgo.

Come vedere Friburgo-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Friburgo-Lipsia è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.75 su Goldbet e Lottomatica e a 3.75 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Sportbet.

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Il pronostico

La quota del GOL è rimasta stabile. Mentre quella del pareggio è in calo. Il match si dovrebbe sbloccare o da un lato o dall’altro già nel primo tempo. Alla fine entrambe troveranno la via della rete.

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Le probabili formazioni di Friburgo-Lipsia

FRIBURGO (4-2-3-1): Backhaus; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Engelhardt; Beste, Suzuki, Irie; Matanovic.

LIPSIA (4-4-2): Vandevoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo.



POSSIBILE RISULTATO: 2-2