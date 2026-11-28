Everton-Liverpool è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 13: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il derby della Mersey arriva in un momento in cui il Liverpool sembra aver ritrovato una marcia decisamente più convincente. Quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di Premier League, con l’unica battuta d’arresto contro l’Arsenal, hanno riportato i Reds al quarto posto. Il successo per 4-0 sul Manchester United ha avuto un peso particolare, mentre in Champions League è arrivata un’altra conferma con il netto 3-0 sul campo del Club Brugge. La squadra di Andoni Iraola si presenta dunque alla stracittadina con il morale alto e sette punti da recuperare alla capolista.

L’Everton, invece, ha alternato risultati incoraggianti a qualche brusca frenata: le vittorie contro Newcastle e Coventry avevano permesso ai Toffees di rilanciarsi, ma il pesante 4-0 incassato lunedì sul campo del Brentford ha interrotto la risalita. La squadra di David Moyes è comunque nona, a sole due lunghezze dal quinto posto: le ambizioni europee non sono affatto tramontate e il derby rappresenta un’occasione importante per riscattare l’ultima prestazione.

Sarà una sfida particolare anche per la cornice: il secondo derby della Mersey nella storia del nuovo Hill Dickinson Stadium. L’Everton cercherà di sfruttare il sostegno del proprio pubblico, ma il Liverpool arriva con una condizione complessivamente migliore e un reparto offensivo che nelle ultime uscite ha trovato con continuità la via del gol. Il clima del derby può rimescolare le carte, ma i Reds partono con qualcosa in più.

Come vedere Everton-Liverpool in diretta tv e streaming

La partita tra Everton e Liverpool si gioca domenica alle 13. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Liverpool ha dalla sua una condizione migliore, una maggiore continuità di rendimento e un attacco che sta producendo con regolarità. L’Everton ha dimostrato di poter competere per la parte sinistra della classifica, ma il 4-0 subito dal Brentford ha evidenziato alcune fragilità che contro i rivali cittadini potrebbero costare caro.

Il derby non è mai una partita come le altre e il fattore ambientale può aiutare i Toffees a rendere la sfida più equilibrata. Tuttavia, per quanto visto nelle ultime settimane, il Liverpool ha le qualità per imporsi anche in trasferta e continuare la propria rincorsa alla vetta.

Le probabili formazioni di Everton-Liverpool

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Röhl, O’Brien, Branthwaite, Mykolenko; Hackney, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2