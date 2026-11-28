Stoccarda-Eintracht Francoforte è una partita valida per la decima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
L’ultima doppia vittoria interna dello Stoccarda contro il Francoforte risale al 2010. Un lasso di tempo ampissimo. Ma lo sappiamo, gli ospiti hanno alzato il livello nel corso degli anni e hanno una rosa importante.
Inoltre, lo Stoccarda, arriva a questo match dopo le fatiche europee durante la settimana: la sconfitta sul campo dell’Inter ha lasciato strascichi, soprattutto sotto il piano fisico, perché i tedeschi nonostante le giuste difficoltà incontrate hanno tenuto bene il campo prima di capitolare nel secondo tempo. Il Francoforte, invece, di questi “problemi” in mezzo alla settimana non ne ha proprio avuti. E, tra le altre cose, gli ospiti si presentano all’appuntamento di sabato forti di 4 risultati utili di fila.
Entrambe, perché ambiscono ovviamente ad un piazzamento europeo ala fine di questa annata, sono alla ricerca di una vittoria. Ma è evidente che se da un lato quelli che giocano in casa sono più stanchi, e dall’altro chi gioca in trasferta non ha avuto fatiche, alla fine le “forze” quasi si annullano e quindi il risultato finale è quasi obbligato. Di certo abbiamo quasi una certezza.
Come vedere Stoccarda-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming
La sfida Stoccarda-Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La cosa certa è evidentemente il GOL: entrambe a segno è una quota in calo nei bookmaker perché entrambe la rete dovrebbero riuscire a trovarla. Poi occhio al pareggio. Potrebbe anche alla fine essere ben visto sia da chi gioca in casa sia da chi gioca in trasferta.
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Le probabili formazioni di Stoccarda-Eintracht Francoforte
STOCCARDA (4-2-3-1): Seimen; Jeltsch, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Promel, Spalt; Leweling, Undav, Fuhrich; Demirovic.
EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Atubolu; Knauff, Koch, Brassier, Baum; Doan, Aseko-Nkili, Onyedika, Chaibi; Burkardt, Ebnoutalib.
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