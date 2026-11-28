Brighton-Newcastle è una partita della 12esima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Brighton si è concesso una battuta d’arresto inattesa proprio quando sembrava aver trovato il passo giusto. Dopo aver superato Manchester City e Brentford, la squadra di Fabian Hurzeler è caduta 2-0 sul campo dell’Hull, interrompendo una serie di risultati molto positivi. La risposta è arrivata in Conference League, con il netto 4-0 rifilato all’Universitatea Craiova.

I Seagulls occupano il secondo posto in Premier League, a sei punti dalla vetta, grazie a un avvio di campionato caratterizzato da sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un rendimento importante, che rende ancora più evidente il divario tra il percorso fin qui compiuto e l’ultimo passo falso. Contro il Newcastle c’è l’occasione di ripartire immediatamente.

I Magpies, tredicesimi con 13 punti in undici giornate, hanno vinto soltanto una delle ultime sei partite di campionato. Dopo la sconfitta interna contro l’Everton, sono arrivati il pareggio con il Fulham e soprattutto il 2-2 contro l’Arsenal capolista. Un risultato di prestigio che può dare fiducia, ma che non cancella le difficoltà mostrate nelle ultime settimane.

Come vedere Brighton-Newcastle in diretta tv e streaming

La partita tra Brighton e Newcastle si gioca domenica alle 15:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brighton ha dimostrato di avere un rendimento superiore e può sfruttare il fattore campo per lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l’Hull. Il Newcastle arriva da due risultati incoraggianti, ma il suo percorso recente in campionato resta poco convincente e la trasferta all’Amex rappresenta un ostacolo impegnativo.

I Seagulls hanno tutte le carte in regola per riprendere la propria marcia e consolidare il secondo posto. La maggiore continuità della squadra di Hurzeler e il rendimento interno rendono il successo dei padroni di casa l’esito da preferire.

Le probabili formazioni di Brighton-Newcastle

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Andres; Diego Gomez, Ayari, De Cuyper; Rutter.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Thiaw, Burn, Livramento; Steur, Miley; Murphy, Willock, Barnes; Osula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1