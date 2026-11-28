Celta Vigo-Villarreal è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Un gol di vantaggio e un uomo in più. Sembrava tutto apparecchiato. E invece no, il Celta Vigo in settimana è stato ribaltato dal Bournemouth in Europa. La trasferta in Champions invece ha regalato al Villarreal una pesantissima vittoria in Repubblica Ceca: tre punti che tutto d’un colpo hanno aggiustato la classifica.
Parliamo di due squadre che in campionato non stanno facendo benissimo. Nessuna delle due si può ritenere soddisfatta della posizione di classifica. Quello che evidentemente manca è la continuità: si alternano delle prestazioni importanti con annessi risultati a delle sconfitte che fanno male. Certo, se dovessimo scegliere una squadra favorita in questo match (anche perché negli ultimi dieci scontri diretti ne ha vinti cinque) parleremmo degli ospiti. Anche per via della prestazione che il Villarreal ha piazzato la scorsa settimana contro il Barcellona. Una sconfitta, è vero, ma la truppa di Flick forse non ha mai sofferto così in stagione. Se non con il Real Madrid, ovviamente.
Pensare però ad un’affermazione ospite, dopo il turno in mezzo alla settimana (Il Villarreal ha pure avuto un giorno in più di riposo) ci pare complicato. Di solito, queste partite così aperte, regalano un risultato. E sotto vi diciamo come la vediamo.
Come vedere Celta Vigo-Villarreal in diretta tv e streaming
La sfida Celta Vigo-Villarreal, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Vedendo gli attacchi delle due squadre crediamo che il GOL possa venire fuori sicuramente in maniera serena. Poi occhio al pareggio. Le fatiche, e la classifica, e il valore della partita, possono anche indirizzare verso una X.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Villarreal
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Caceres, Alonso; Carreira, Febas, Moriba, Galan; Alvarez, Jutgla, Swedberg.
VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Freeman, Costa, Veiga, Romero; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1
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