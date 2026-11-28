Valencia-Osasuna è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 14: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nessuna vittoria interna in questo campionato. Ed è anche per questo che si spiega la classifica del Valencia, di certo non positiva: i padroni di casa infatti ad oggi sarebbero salvi solamente per la differenza reti.

L’occasione contro l’Osasuna per togliere quello zero assai brutto dalle statistiche è molto importante. Anche per via di quello che è il cammino esterno degli ospiti che da cinque partite giocate in trasferta perdono sempre. Parliamo di una squadra, quindi, che non ha quella personalità adesso che serve per venire fuori dalle partite lontane dal pubblico amico. Ed è un fattore in un match del genere, è evidente. Un fattore che può fare in tutto e per tutto la differenza.

Il Valencia in casa ha vinto pure l’ultimo confronto, quello dello scorso marzo. Il risultato potrebbe essere anche uguale, visto che non ci aspettiamo, assolutamente, una gara con molte reti. Ma una partita comunque tirata che potrebbe essere decisa da un episodio. E l’episodio se lo potrebbero portare a casa quelli che giocano al Mestalla le partite interne.

Come vedere Valencia-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Osasuna, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Valencia è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La quota del NO GOL è in calo. Quindi è come la vediamo noi. Una partita molto tattica, chiusa, e che potrebbe essere decisa da un episodio. E siccome il Valencia non ha ancora vinto una partita interna, quell’episodio potrebbe girare a favore dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Valencia-Osasuna

VALENCIA (3-4-3): Dimitrievski; Martinez, Tarrega, Copete, Gaya; Raba, Pepelu, Rodriguez, Rioja; Guerra, Sadiq.

OSASUNA (4-4-2): Herrera; Rosier, Herrando, Boyomo, Rico; Moncayola, Gomez; Ruben Garcia, Oroz, Barja; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0