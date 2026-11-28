Valencia-Osasuna è una gara della quattordicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 14: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Nessuna vittoria interna in questo campionato. Ed è anche per questo che si spiega la classifica del Valencia, di certo non positiva: i padroni di casa infatti ad oggi sarebbero salvi solamente per la differenza reti.
L’occasione contro l’Osasuna per togliere quello zero assai brutto dalle statistiche è molto importante. Anche per via di quello che è il cammino esterno degli ospiti che da cinque partite giocate in trasferta perdono sempre. Parliamo di una squadra, quindi, che non ha quella personalità adesso che serve per venire fuori dalle partite lontane dal pubblico amico. Ed è un fattore in un match del genere, è evidente. Un fattore che può fare in tutto e per tutto la differenza.
Il Valencia in casa ha vinto pure l’ultimo confronto, quello dello scorso marzo. Il risultato potrebbe essere anche uguale, visto che non ci aspettiamo, assolutamente, una gara con molte reti. Ma una partita comunque tirata che potrebbe essere decisa da un episodio. E l’episodio se lo potrebbero portare a casa quelli che giocano al Mestalla le partite interne.
Come vedere Valencia-Osasuna in diretta tv e streaming
La sfida Valencia-Osasuna, gara valida per la quattordicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Valencia è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La quota del NO GOL è in calo. Quindi è come la vediamo noi. Una partita molto tattica, chiusa, e che potrebbe essere decisa da un episodio. E siccome il Valencia non ha ancora vinto una partita interna, quell’episodio potrebbe girare a favore dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Valencia-Osasuna
VALENCIA (3-4-3): Dimitrievski; Martinez, Tarrega, Copete, Gaya; Raba, Pepelu, Rodriguez, Rioja; Guerra, Sadiq.
OSASUNA (4-4-2): Herrera; Rosier, Herrando, Boyomo, Rico; Moncayola, Gomez; Ruben Garcia, Oroz, Barja; Budimir.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus