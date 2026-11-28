Crystal Palace-Hull City è una partita della 12esima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:05: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Crystal Palace ha trovato in Europa una vittoria che mancava da settimane, ma il successo contro la Real Sociedad non basta a cancellare le difficoltà del campionato. La squadra londinese arriva infatti da cinque sconfitte consecutive in Premier League, l’ultima delle quali maturata sul campo del Coventry, dove il gol decisivo è arrivato nel finale. Il cambio in panchina non ha ancora prodotto la svolta attesa.
Il problema più evidente riguarda la fase difensiva: il Palace ha incassato almeno una rete nelle ultime cinque partite e ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle ultime undici gare. Thomas Frank è chiamato a intervenire rapidamente, anche perché la squadra occupa l’ultimo posto in classifica e non può permettersi un’altra giornata senza punti. La vittoria europea può offrire fiducia, ma il rendimento in campionato resta preoccupante.
L’Hull City arriva invece a Selhurst Park dopo aver interrotto un digiuno di tre mesi grazie al successo per 2-0 contro il Brighton, deciso da due reti nel recupero della ripresa. I Tigers sono undicesimi con 14 punti e, vincendo ancora, potrebbero avvicinarsi alla prima metà della classifica. La squadra di Sergej Jakirovic ha dimostrato di poter restare competitiva anche nei momenti complicati e adesso cerca continuità.
Come vedere Crystal Palace-Hull City in diretta tv e streaming
La partita tra Crystal Palace e Hull City si gioca domenica alle 15:05. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia.
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Il pronostico
Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria importante in Europa, ma il rendimento in Premier League continua a essere inadeguato. Le difficoltà difensive e la lunga serie negativa pesano soprattutto in una partita nella quale la pressione sarà tutta sulle spalle dei padroni di casa. L’Hull, al contrario, arriva da un successo che può aver restituito entusiasmo e convinzione.
I Tigers hanno quindi l’opportunità di sfruttare le incertezze degli avversari e prolungare il momento positivo. La vittoria contro il Brighton ha dimostrato che la squadra di Jakirovic può colpire anche contro avversari più quotati: un altro successo esterno non è affatto da escludere.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Hull City
CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Khalaili, Richards, Disasi, Mitchell; Timber, Wharton; McNeil, Kamada, Guessand; Strand Larsen.
HULL CITY (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Stroud; Slater, Gourna-Douath; Belloumi, Crooks, Thomas; McBurnie.
POSSIBILE RISULTATO: 0-1
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