Modena-Padova e SudTirol-Mantova sono partite della quattordicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle

La vicecapolista del campionato di Serie B non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il Modena vuole rimanere in alto e braccare il Palermo, anche se il campionato degli emiliani non deve guardare a quello dei rosanero. Lo sappiamo tutti che la truppa di Inzaghi è di un altro livello.

Ma contro il Padova in casa c’è la possibilità, almeno per un’altra settimana, di rimanere in alto. E siccome il Modena gioca un bel calcio e ha pure degli uomini importanti, è evidente che la questione si possa risolvere in favore dei padroni di casa.

Il Mantova è quarto e si è ripreso dopo un periodo negativo. Il SudTirol ha giocato contro il Palermo perdendo ma sta comunque disputando una buona stagione. Non ci aspettiamo però una semplice vittoria della squadra di casa, anzi. Gli ospiti hanno dimostrato nel corso di questo primo periodo della stagione di meritare la posizione che occupano in classifica – in piena zona playoff – e quindi vogliono mantenere un certo livello di prestazioni. In questo caso, la partita, potrebbe regalare senza dubbio almeno un gol per squadra.

Come vedere Modena-Padova e SudTirol-Mantova in diretta tv e in streaming

Modena-Padova e SudTirol-Mantova in programma domenica saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico di Modena-Padova

Ci aspettiamo in questo caso un Modena vincente che rimarrà al secondo posto attaccato al Palermo. I padroni di casa vivono un momento di forma straordinario.

Le probabili formazioni

MODENA (3-5-2): Chichizola; Folino, Nador, Nieling; Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Dentello-Azzi; Belotti, Ambrosino.

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Carissoni, Silletti, Pastina; Capelli, Zuelli, Pompetti, Giunti, Varas; Moro, Seghetti.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Il pronostico di SudTirol-Mantova

Sulla questione almeno un gol per squadra non abbiamo il minimo dubbio. Il pareggio poi, vedendo il cammino e pensando anche al fatto che queste due squadre sono state impegnate in mezzo alla settimana, ci pare il risultato finale più probabile.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Davi, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, Davì; Lopes, Vasic; Okoro.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Radaelli, Ignacchitti, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco; Spinacce.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1