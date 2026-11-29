Modena-Padova e SudTirol-Mantova sono partite della quattordicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle
La vicecapolista del campionato di Serie B non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il Modena vuole rimanere in alto e braccare il Palermo, anche se il campionato degli emiliani non deve guardare a quello dei rosanero. Lo sappiamo tutti che la truppa di Inzaghi è di un altro livello.
Ma contro il Padova in casa c’è la possibilità, almeno per un’altra settimana, di rimanere in alto. E siccome il Modena gioca un bel calcio e ha pure degli uomini importanti, è evidente che la questione si possa risolvere in favore dei padroni di casa.
Il Mantova è quarto e si è ripreso dopo un periodo negativo. Il SudTirol ha giocato contro il Palermo perdendo ma sta comunque disputando una buona stagione. Non ci aspettiamo però una semplice vittoria della squadra di casa, anzi. Gli ospiti hanno dimostrato nel corso di questo primo periodo della stagione di meritare la posizione che occupano in classifica – in piena zona playoff – e quindi vogliono mantenere un certo livello di prestazioni. In questo caso, la partita, potrebbe regalare senza dubbio almeno un gol per squadra.
Come vedere Modena-Padova e SudTirol-Mantova in diretta tv e in streaming
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Il pronostico di Modena-Padova
Ci aspettiamo in questo caso un Modena vincente che rimarrà al secondo posto attaccato al Palermo. I padroni di casa vivono un momento di forma straordinario.
Le probabili formazioni
MODENA (3-5-2): Chichizola; Folino, Nador, Nieling; Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Dentello-Azzi; Belotti, Ambrosino.
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Carissoni, Silletti, Pastina; Capelli, Zuelli, Pompetti, Giunti, Varas; Moro, Seghetti.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
Il pronostico di SudTirol-Mantova
Sulla questione almeno un gol per squadra non abbiamo il minimo dubbio. Il pareggio poi, vedendo il cammino e pensando anche al fatto che queste due squadre sono state impegnate in mezzo alla settimana, ci pare il risultato finale più probabile.
Le probabili formazioni
SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Davi, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, Davì; Lopes, Vasic; Okoro.
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Radaelli, Ignacchitti, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco; Spinacce.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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