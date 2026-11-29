Sampdoria-Cremonese è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B e si gioca domenica alle 17:15: formazioni, pronostico e dove vederla.
Ecco cosa vuole dire cambiare allenatore e dare la scossa giusta. La Sampdoria, quando ha deciso di affidarsi a D’Angelo, forse non pensava nemmeno che il nuovo tecnico avesse potuto avere questo impatto. E invece i liguri hanno piazzato quattro vittorie di fila, e contro la Cremonese, adesso, il risultato vale doppio.
La formazione lombarda è in crisi profonda. Vabbè, profonda è un poco esagerato forse, ma dopo una serie di vittorie Pecchia si presenta a questo match dopo due sconfitte di fila, pesantissima è stata quella contro l’Avellino del turno in mezzo alla settimana. Quindi, contro un club che si sta prepotentemente rilanciando e che vuole almeno sperare nei playoff alla fine della stagione, è evidente che ci sia una squadra favorita.
Sta pagando alcuni infortuno importanti la Cremonese, su questo ci sono poche discussioni. Mentre dentro la Samp oggi gira tutto quasi alla perfezione. In poche parole, i blucerchiati, sognano la quinta vittoria di fila. E hanno tutte le possibilità per riuscirci.
Come vedere Sampdoria-Cremonese in diretta tv e in streaming
Sampdoria-Cremonese in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Le qualità tecniche ci sono da entrambe le parti quindi è evidente che ci possiamo aspettare un match da almeno un gol per squadra. Ma la quota della vittoria della Sampdoria è troppo alta in questo momento per non tenerla davvero in considerazione. Una sfida che lancerebbe in maniera definitiva la formazione di D’Angelo verso le zone altissime della classifica.
Le probabili formazioni di Sampdoria-Cremonese
SAMPDORIA (4-3-3): Krastev; Mbabu, Ravanelli, Delli Carri, Gartenmann; Verscaheren, Abildgaard, Makoumbou; Begic, Tutino, Mezzotero.
CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Barnieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Tessadri, Berti; Licina, Thorsby, Vandeputte; Bonazzoli.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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