Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Borussia Dortmund arriva a questo appuntamento da capolista e con un dato che spiega meglio di qualsiasi altra considerazione la sua posizione: appena sette reti incassate in dieci giornate. La squadra di Niko Kovac è ancora imbattuta in Bundesliga, con sette vittorie e tre pareggi, e ha costruito il proprio primato soprattutto sulla capacità di concedere pochissimo. Anche quando il gioco non è spettacolare, i gialloneri riescono a trovare il risultato: lo dimostrano il successo di misura sul Borussia Mönchengladbach e il pareggio ottenuto sul campo del Bayern.
Il Bayer Leverkusen, però, non è un avversario che si presenta a Dortmund per limitare i danni. Quinto in classifica con 19 punti, a due lunghezze dalla zona Champions, ha appena travolto il Paderborn per 4-0 e può vantare una media di 2,4 gol a partita in campionato. La squadra di Carles Martínez alterna ancora prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, ma quando trova spazio negli ultimi trenta metri dispone di un potenziale offensivo notevole. La sconfitta contro lo Stoccarda resta un campanello d’allarme, mentre il successo nel derby contro il Colonia ha confermato la capacità di reagire.
Il confronto diretto mette dunque di fronte due caratteristiche quasi opposte: da una parte la solidità della capolista, dall’altra un Bayer capace di segnare con grande continuità. Anche i precedenti in Bundesliga suggeriscono una sfida potenzialmente ricca di reti, con una media di 3,15 gol a partita. Il Dortmund ha il vantaggio del campo e una maggiore continuità, elementi che possono pesare in una gara di questo livello.
Come vedere Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming
La partita tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen si gioca domenica alle 19:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Dortmund ha dimostrato di saper vincere anche senza dominare e il suo percorso in Bundesliga è finora quello di una squadra estremamente affidabile. La miglior difesa del torneo rappresenta un vantaggio importante, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove i gialloneri possono imporre ritmo e pressione. Il Leverkusen ha qualità per creare problemi, ma la sua discontinuità resta un limite difficile da ignorare.
La capolista parte quindi con i favori del pronostico. La capacità del Bayer di trovare la porta rende comunque plausibile una partita con occasioni da entrambe le parti, ma il Dortmund ha le carte in regola per difendere il primo posto con un altro successo.
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Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson; Karetsas, Beier; Guirassy.
BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez; Fernández, García; Tella, Maza, Moreira; Schick.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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