Arsenal-Manchester City è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Il gran finale della dodicesima giornata della Premier League è la supersfida tra due corazzate del massimo campionato inglese, due di quelle che, insieme al Liverpool, si sono spartiti i titoli nell’ultimo decennio. Il Manchester City, in teoria, dovrebbe essere una delle principali antagoniste dell’Arsenal campione in carica, ma nelle ultime settimane la squadra di Enzo Maresca ha perso parecchio terreno, conquistando un solo punto in quattro giornate e dimostrando forse di non essere ancora all’altezza dei Gunners.
I Cityzens non vincono da un mese e mezzo in Premier: tre sconfitte di fila con Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest – ma anche il deludente pareggio casalingo della scorsa settimana con il Fulham – sono dei chiari sintomi di una crisi, che Haaland e compagni non sono riusciti a mettersi definitvamente alle spalle neppure martedì scorso, impattando 2-2 con il Napoli in Champions League.
All’Etihad si è visto nuovamente un City in difficoltà, costretto a riacciuffare due volte i partenopei (2-2) evitando la sconfitta soltanto a 4 minuti dalla fine grazie a una sensazionale giocata di Cherki.
Insomma, la squadra che aveva vinto le prime sette giornate di campionato – approfittando pure di un calendario abbordabile – pare tutt’ad un tratto svanita nel nulla. Sta forse pesando più del previsto l’assenza di Semenyo, visto che con l’esterno ghanese in campo il Manchester City ha perso imprevedibilità e Maresca è dovuto andare alla ricerca di un nuovo equilibrio tattico, non trovandolo (20 gol subiti nelle ultime 10 uscite).
Arteta può volare a +9
L’Arsenal, in questo modo, è volato a +6 sui Cityzens ed in caso di vittoria all’Emirates Stadium andrebbe addirittura a +9. Gli uomini di Mikel Arteta hanno ottenuto 9 vittorie e un pareggio nelle prime 11 giornate, perdendo solamente nella trasferta di Brighton.
Il primo pari stagionale in Premier League, invece, è arrivato una settimana fa a Newcastle: dopo un primo tempo stradominato, i Gunners hanno lasciato nella ripresa l’iniziativa ai bianconeri, sono stati clamorosamente ribaltati e si sono salvati nel finale grazie a una rete di Madueke (2-2). Un altro pareggio, i campioni d’Inghilterra in carica, l’hanno fatto registrare in Champions martedì, dividendosi la posta in palio con il Borussia Dortmund a Londra (1-1).
Arteta dovrebbe riavere il portiere titolare Raya, che è tra i convocati e a meno di ripensamenti dell’ultim’ora difenderà la porta della formazione londinese. Gli unici assenti, dunque, sono Zubimendi e Saka. Nel City mancherà il solo Semenyo.
Come vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e streaming
La sfida tra Arsenal e Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
L’Arsenal arriva alla sfida con un rendimento più convincente rispetto a un City che ha perso brillantezza, punti e soprattutto certezze difensive. I Gunners hanno vinto 9 delle ultime 10 gare casalinghe, mantenendo la porta inviolata in 8 occasioni, mentre gli ospiti da metà ottobre non riescono a trovare una vera continuità ed hanno subito 7 gol nelle ultime 3 trasferte. Il divario in classifica potrebbe ulteriormente ampliarsi e rappresenta una motivazione aggiuntiva per Arteta, che vuole consolidare il primato. Le assenze di Saka e il possibile dubbio di Raya non cancellano la solidità strutturale dei londinesi, mentre Haaland rimane il principale elemento di imprevedibilità per un City che ha comunque segnato in quasi tutte le partite stagionali. Il segno 1 resta la scelta principale: il momento delle due squadre, la forza dell’Arsenal all’Emirates e le difficoltà difensive dei Citizens fanno pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Ruben Dias, O’Reilly; Anderson, Enzo Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.
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