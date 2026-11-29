Arsenal-Manchester City è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il gran finale della dodicesima giornata della Premier League è la supersfida tra due corazzate del massimo campionato inglese, due di quelle che, insieme al Liverpool, si sono spartiti i titoli nell’ultimo decennio. Il Manchester City, in teoria, dovrebbe essere una delle principali antagoniste dell’Arsenal campione in carica, ma nelle ultime settimane la squadra di Enzo Maresca ha perso parecchio terreno, conquistando un solo punto in quattro giornate e dimostrando forse di non essere ancora all’altezza dei Gunners.

I Cityzens non vincono da un mese e mezzo in Premier: tre sconfitte di fila con Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest – ma anche il deludente pareggio casalingo della scorsa settimana con il Fulham – sono dei chiari sintomi di una crisi, che Haaland e compagni non sono riusciti a mettersi definitvamente alle spalle neppure martedì scorso, impattando 2-2 con il Napoli in Champions League.

All’Etihad si è visto nuovamente un City in difficoltà, costretto a riacciuffare due volte i partenopei (2-2) evitando la sconfitta soltanto a 4 minuti dalla fine grazie a una sensazionale giocata di Cherki.

Insomma, la squadra che aveva vinto le prime sette giornate di campionato – approfittando pure di un calendario abbordabile – pare tutt’ad un tratto svanita nel nulla. Sta forse pesando più del previsto l’assenza di Semenyo, visto che con l’esterno ghanese in campo il Manchester City ha perso imprevedibilità e Maresca è dovuto andare alla ricerca di un nuovo equilibrio tattico, non trovandolo (20 gol subiti nelle ultime 10 uscite).

Arteta può volare a +9

L’Arsenal, in questo modo, è volato a +6 sui Cityzens ed in caso di vittoria all’Emirates Stadium andrebbe addirittura a +9. Gli uomini di Mikel Arteta hanno ottenuto 9 vittorie e un pareggio nelle prime 11 giornate, perdendo solamente nella trasferta di Brighton.

Il primo pari stagionale in Premier League, invece, è arrivato una settimana fa a Newcastle: dopo un primo tempo stradominato, i Gunners hanno lasciato nella ripresa l’iniziativa ai bianconeri, sono stati clamorosamente ribaltati e si sono salvati nel finale grazie a una rete di Madueke (2-2). Un altro pareggio, i campioni d’Inghilterra in carica, l’hanno fatto registrare in Champions martedì, dividendosi la posta in palio con il Borussia Dortmund a Londra (1-1).

Arteta dovrebbe riavere il portiere titolare Raya, che è tra i convocati e a meno di ripensamenti dell’ultim’ora difenderà la porta della formazione londinese. Gli unici assenti, dunque, sono Zubimendi e Saka. Nel City mancherà il solo Semenyo.

Come vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida tra Arsenal e Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.01 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Arsenal arriva alla sfida con un rendimento più convincente rispetto a un City che ha perso brillantezza, punti e soprattutto certezze difensive. I Gunners hanno vinto 9 delle ultime 10 gare casalinghe, mantenendo la porta inviolata in 8 occasioni, mentre gli ospiti da metà ottobre non riescono a trovare una vera continuità ed hanno subito 7 gol nelle ultime 3 trasferte. Il divario in classifica potrebbe ulteriormente ampliarsi e rappresenta una motivazione aggiuntiva per Arteta, che vuole consolidare il primato. Le assenze di Saka e il possibile dubbio di Raya non cancellano la solidità strutturale dei londinesi, mentre Haaland rimane il principale elemento di imprevedibilità per un City che ha comunque segnato in quasi tutte le partite stagionali. Il segno 1 resta la scelta principale: il momento delle due squadre, la forza dell’Arsenal all’Emirates e le difficoltà difensive dei Citizens fanno pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Ruben Dias, O’Reilly; Anderson, Enzo Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1