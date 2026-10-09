Pronostico Alavés-Atletico Madrid: sulla scia del derby un’altra vittoria

Alaves-Atletico Madrid è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Tre vittorie di fila in campionato tra le quali l’ultima nel derby contro il Real Madrid. L’Atletico sta bene, è secondo in classifica nel campionato e la sosta ha sicuramente bloccato il percorso di crescita, ma non ha messo sicuramente in dubbio le certezze che questa squadra ha iniziato a conquistare nel corso di questi mesi.

Una vittoria in trasferta sul campo dell’Alaves, insomma, ci pare possa essere assai pronosticabile nonostante i padroni di casa abbiano iniziato benissimo il proprio campionato e di punti ne hanno già messi in cassaforte undici che, per adesso, equivale al sesto posto in classifica. Ma lo sappiamo benissimo che i padroni di casa hanno altri obiettivi, soprattutto per quella che è la rosa che il tecnico ha a disposizione. Che non è forte, granitica, come quella dell’Atletico. Che, pare, pure abbia trovato un centravanti, quel David preso dalla Juventus che sta trovando la via della rete con una regolarità quasi imbarazzante rispetto a quello che aveva fatto vedere in bianconero.

Nelle ultime quattro uscite poi l’Atletico non ha mai perso contro l’Alaves (due pareggi e due vittorie) e soprattutto gli ospiti vogliono continuare a rimanere, per quanto possibile, agganciati al Barcellona che per il momento le ha vinte tutte e che potrebbe anche allungare. La qualità farà la differenza, e quella è tutta dalla parte ospite.

Come vedere Alaves-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Atletico Madrid, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Sia la quota della vittoria dell’Atletico, sia quella del No Gol, sono in calo, nonostante rimangano altissime. Ci fidiamo totalmente in questo caso anche dei bookmaker per il nostro postostico.

Le probabili formazioni di Alaves-Atletico Madrid

ALAVES (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Jonny, Kosko, Valentini, Rebbach; Protesoni, Guevara, Ibanez; Boye, Diaz.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Llorente, Cardoso, Baena; Lee, David.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2