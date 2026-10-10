Pronostico Como-Roma: questo segno non esce da quasi 40 anni

Como-Roma è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Cesc Fabregas contro Gian Piero Gasperini, vale a dire la sfida tra due degli allenatori più in vista della nostra Serie A, indubbiamente tra i più bravi e dalle idee più “moderne” in assoluto.

Ecco perché Como-Roma, lunch match della sesta giornata, è senza subbio la gara più intrigante di questo turno. Da un lato i lariani, che per via della ristrutturazione che ha interessato il “Sinigaglia” hanno disputato un solo match davanti ai propri tifosi (vittoria per 2-1 sul Parma). Dall’altro i capitolini, che condividono la vetta della classifica insieme a Inter e Lazio e che sono probabilmente quelli più applauditi tra agosto e settembre.

Prima della sosta, però, Nico Paz e compagni erano caduti a sorpresa in casa del sorprendente Frosinone, un 2-0 che va quasi stretto ai ciociari, devastanti con le ripartenze. KO – primo stagionale per Fabregas – che ha fatto notizia, dal momento il Como era imbattuto in campionato addirittura dallo scorso aprile. Gli effetti del doppio impegno settimanale – i lariani quest’anno sono impegnati in Champions League – iniziano a farsi sentire. La Roma invece viene dal rocambolesco 2-2 dell’Olimpico con l’Inter, uno scontro scudetto che ha soddisfatto il palato degli appassionati. Primo tempo di marca giallorossa (doppietta di Koné), ripresa con i nerazzurri sugli scudi (doppio Lautaro). Un pari tutt’altro che da buttare, perché arrivato contro una diretta concorrente, ma che ha lasciato parecchio amaro in bocca ai tifosi della Lupa.

Con le sfide di Champions all’orizzonte (Real Madrid per la Roma, Feyenoord per il Como), entrambi i tecnici dovranno per forza far ruotare qualcuno. Gasperini ha Malen e Dybala freschi – l’olandese non ha preso parte agli impegni della sua nazionale per lievi problemi muscolari, mentre alla Joya non è stato permesso di andare in Argentina per l’ultima di Leo Messi con l’Albiceleste – ma a centrocampo non avrà Cristante, sostituito da de Roon. In difesa ritorna N’Dicka, sulla trequarti Pellegrini è in vantaggio su Mora. Nel Como tornerà dal 1′ Douvikas al centro dell’attacco, complici i problemi fisici di Kean (deludente finora l’ex Fiorentina). Nico Paz, uno dei grandi protagonisti delle amichevoli con l’Argentina, dovrebbe giocare titolare nonostante sia reduce dal viaggio transoceanico.

Come vedere Como-Roma in diretta tv e streaming

La sfida Como-Roma, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Tatticamente è una sfida davvero affascinante. Fabregas proverà a costruire dal basso e ad attirare la Roma per poi attaccare gli spazi, mentre Gasperini cercherà di sporcare la prima costruzione lariana e di portare la partita su duelli individuali e seconde palle. Il ritorno di Douvikas dà al Como un riferimento più centrale, mentre dall’altra parte Malen e Dybala rappresentano due armi fresche molto importanti.

C’è poi una statistica curiosa: nessun pareggio nelle ultime dieci sfide di Serie A tra le due squadre, con 7 vittorie giallorosse e 3 del Como. Eppure i lariani hanno vinto le ultime tre volte che ha ospitato i giallorossi, segnando sempre almeno due gol. La Roma, però, ha dalla sua un dato che pesa parecchio: ha vinto le ultime cinque trasferte di campionato. Gasp sembra aver risolto – almeno in parte – il problema del rendimento esterno che aveva caratterizzato le ultime stagioni. E i numeri difensivi raccontano una squadra molto solida: Roma e Como sono le due formazioni di Serie A che, considerando le ultime due annate, hanno incassato meno gol, rispettivamente 34 e 35.

Contrariamente a quanto dicono le quote, potrebbe non essere unapartita necessariamente da tanti gol. Entrambe, infatti, hanno una struttura difensiva importante, con il Como, pur creando parecchio, è meno preciso sotto porta: 7,6% di precisione al tiro contro il 13,5% della Roma. Stuzzica la combo Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-3 Ospite in un match in cui andranno probabilmente a segno sia la squadra di Fabregas che quella di Gasperini.

Le probabili formazioni di Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Alex Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Pellegrini, Dybala; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1