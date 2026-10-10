Pronostico Lazio-Monza: a caccia del record

Lazio-Monza è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nessuno si aspettava che questa Lazio potesse essere prima in classifica alla sesta giornata. Eppure il lavoro di Gattuso ha dato i suoi frutti e i biancocelesti sognano di rimanere un’altra settimana, almeno, in alto. Contro il Monza, all’Olimpico, non dovrebbero esserci chissà quali problemi, almeno stando a quanto visto fino ad oggi.

La Lazio ha fatto tredici punti in questo avvio e vuole arrivare a sedici. Mai prima d’ora c’era stato un inizio del genere per i biancocelesti, alla ricerca, pure, del 4° clean sheet nelle prime 6 giornate, un altro record da frantumare. Gattuso cerca la rivincita contro Juric, che quando allenava al Verona, nell’ultima giornata contro il Napoli di diverse stagioni fa, si prese un pareggio inutile che costrinse gli azzurri all’Europa League. Un momento quello negativo per Gattuso, che vuole dimenticarlo del tutto, visto che ancora ne parla. Non ci sarà Gudmundosson, alle prese con un problema alla spalla, e nemmeno Cancellieri. Ma ci saranno Frattesi e Taylor, che possono fare la differenza in mezzo al campo.

Nei sei precedenti in A la Lazio non ha mai perso contro il Monza: quattro vittorie e due pareggi. Una bestia nera per i lombardi, che oggi non sembrano in grado di mettere pressione a questa squadra. Un risultato che ci pare indirizzato.

Come vedere Lazio-Monza in diretta tv e streaming

Lazio-Monza, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Quinta vittoria in sei partite di campionato per la Lazio, dentro una gara magari non bellissima ma che regalerà, almeno per un’altra settimana, la vetta della classifica alla squadra di Gattuso.

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Le probabili formazioni di Lazio-Monza

LAZIO (4-3-3): Mandas: Floriani Mussolini, Provstgaard, Doekhi, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

MONZA (3-4-2-1): Toenqvist; Koaudio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorusnho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0