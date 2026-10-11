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Pronostico Coventry-Newcastle: è la prova del nove

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Coventry-Newcastle è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 20: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Coventry ha finalmente trovato la prima vittoria della sua stagione, interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive con lo 0-1 sul campo del Nottingham Forest. Un risultato importante per la squadra di Frank Lampard, che nelle prime giornate aveva pagato soprattutto le difficoltà offensive, con appena un gol realizzato nelle prime cinque partite. Il successo esterno ha però permesso agli Sky Blues di lasciare l’ultimo posto e di risalire al 18esimo posto con 3 punti.

Newcastle
Pronostico Coventry-Newcastle: è la prova del nove (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Newcastle si presenta all’appuntamento con un rendimento decisamente più consistente: i Magpies hanno raccolto 8 punti nelle prime cinque giornate e occupano il nono posto con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Dopo il pesante 4-1 incassato a Leeds, la squadra di Matthias Jaissle ha reagito superando il Tottenham e soprattutto battendo lo Hull City per 2-1 nell’ultimo turno. La continuità non è ancora quella auspicata, ma il quadro resta migliore rispetto a quello del neopromosso.

La sfida mette quindi di fronte due squadre con obiettivi differenti ma con una motivazione sostanzialmente identica. Coventry deve sfruttare ogni occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre Newcastle ha bisogno di dare seguito ai risultati positivi per avvicinarsi alle posizioni europee. Il successo ottenuto dagli Sky Blues a Nottingham Forest rappresenta un segnale incoraggiante, ma i Magpies hanno mostrato una maggiore solidità nel corso delle prime cinque giornate.

Come vedere Coventry-Newcastle in diretta tv e streaming

Coventry
Come vedere Coventry-Newcastle in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Coventry e Newcastle è in programma lunedì alle 20. La piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per la Premier League, ha dato priorità ad altri match, ragion per cui non è prevista copertura dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Verosimilmente, sarà il Newcastle a spuntarla: i Magpies hanno l’occasione di dare continuità al successo ottenuto contro lo Hull City e affrontano una squadra che, nonostante il recente successo, ha mostrato diverse difficoltà in questo avvio di campionato.

Il fattore campo invita comunque alla prudenza, soprattutto dopo il primo successo stagionale del Coventry. Sul piano complessivo, però, Newcastle ha maggiore qualità e arriva alla sfida con un rendimento più convincente: la vittoria esterna resta quindi la soluzione preferita.

Le probabili formazioni di Coventry e Newcastle

COVENTRY (3-4-2-1): Rushworth; Pinnock, Thomas, Mfuni; Dasilva, Grimes, Onyeka, Yirenkyi; Mason-Clark, Rudoni; Thomas-Asante.
NEWCASTLE (4-2-3-1): Hornicek; Hall, Botman, Thiaw, Miley; Willock, Steur; Barnes, Wissa, Murphy; Fernandez-Pardo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1

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