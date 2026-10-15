Pronostico Frosinone-Sassuolo: neroverdi abbonati a questo segno

Frosinone-Sassuolo è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Al Frosinone una settimana fa non è riuscita l’impresa di evitare il KO al “Maradona” di Napoli, tornando in Ciocaria con un 3-0 forse un po’ troppo severo – i giallazzurri, come al solito, non hanno avuto nessun timore reverenziale, avendo numerose occasioni per provare a riaprire un match iniziato male, coi partenopei avanti 2-0 dopo mezz’ora – e che soprattutto non sporca minimamente il fantastico avvio di stagione della squadra di Massimiliano Alvini.
Quella con il Napoli, infatti, è solo la seconda sconfitta in campionato – all’esordio i laziali si erano arresi alla Juve – per un Frosinone che rimane una delle grandi sorprese dei primi due mesi di Serie A, a maggior ragione considerando che si tratta di una neopromossa. Sono 10 i punti totalizzati dai ciociari, che per ora si tengono a distanza dalle zone pericolose, stazionando addirittura nella parte sinistra della classifica.
Motivo per cui potranno affrontare senza particolari pressioni anche la partita casalinga con il Sassuolo, già incrociato un mese fa in Coppa Italia (vittoria ai rigori dei neroverdi dopo l’1-1 nei regolamentari), che apre il programma della settima giornata.
Sassuolo meno pericoloso fuori casa
Gli emiliani hanno due punti in meno del Frosinone ma si confermano una potenziale mina vagante, che ha già rallentato due big, in entrambi i casi al Mapei Stadium. Prima la Juventus, caduta 3-2 a Reggio Emilia, poi il Milan, costretto domenica scorsa ad accontentarsi di un pareggio (1-1). Fuori casa invece la squadra di Alberto Aquilani ha fatto decisamente più fatica, raccogliendo un solo punto tra Atalanta, Bologna e Monza.
Dieci gol segnati e altrettanti subiti da un Sassuolo che nelle prime 6 giornate ha sempre fatto registrare il segno Gol nei suoi match. Segno che la difesa non sempre è stata perfetta, anzi. Numeri di cui dovrà tenere conto Aquilani, che allo “Stirpe”, oltre ai lungodegenti Idzes, Boloca e Koné, non potrà contare sul centrale Leysen, per il quale si prevede un lungo stop a causa di un brutto infortunio al crociato. Il suo posto verrà preso da Odenthal, l’autore del gol del pareggio contro il Milan. Dall’altro lato, Alvini ha due dubbi, entrambi in difesa: si contendono un posto al centro Cittadini e Monterisi e Bracaglia e Terzic sull’out sinistro.
Come vedere Frosinone-Sassuolo in diretta tv e streaming
La sfida Frosinone-Sassuolo, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
La nostra scelta ricade sul Gol, peraltro già uscito lo scorso 2 settembre in Coppa Italia. Tesi supportata anche dai numeri: i neroverdi subiscono gol da 9 gare di fila di Serie A, per un totale di 16 reti incassate, mentre il Frosinone ha trovato la via della rete in 18 delle ultime 19 gare interne giocate tra tutte le competizioni.
Del resto, sia Alvini che Aquilani amano un calcio propositivo basato sulla costruzione dal basso, sul pressing molto aggressivo e sul coraggio nello sviluppo della manovra. Gli ingredienti per una sfida scoppiettante, insomma, ci sono tutti: il Sassuolo non sa difendere il proprio fortino fuori casa (rara la porta inviolata), ma ha un reparto avanzato capace di pungere chiunque. Il Frosinone in casa si accende con facilità e ha grande fame di riscatto.
Le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.
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