Home » CALCIO » Pronostico Mantova-Palermo: lo strappo non è ancora decisivo

Pronostico Mantova-Palermo: lo strappo non è ancora decisivo

di

Mantova-Palermo è una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Palermo primo, Mantova secondo. Sulla squadra di Inzaghi si sapeva, si poteva immaginare che sarebbe stata la più importante della B. Quella da battere. Quella di Modesto invece ha mandato segnali subito, ad agosto, vincendo in casa della Lazio in Coppa Italia. E adesso è lì, in alto, e sogna.

Pronostico Mantova-Palermo
Pronostico Mantova-Palermo: lo strappo non è ancora decisivo (Profilo Instagram Palermo) – Ilveggente.it

Ora, è evidente che queste due squadre sono state costruite con obiettivi diversi. E c’è il serio “rischio” che il Palermo possa ammazzare subito il campionato. Una vittoria esterna permetterebbe ai rosanero di allungare in classifica e mandare un ulteriore scossone al campionato cadetto. Non che ce ne sia bisogno, onestamente, perché lo sanno tutti davvero qual è il valore di questa truppa. Ma vincere sul campo della seconda della classe chiuderebbe di fatto i dubbi, nonostante siamo ancora alla settima giornata.

Il Mantova senza dubbio venderà cara la pelle. Perché ha una squadra forte, con Ruocco in avanti che segna con estrema regolarità, e soprattutto ha un entusiasmo clamoroso che aiuta ad affrontare tutte le partite nel migliore dei modi. C’è un però, abbastanza importante anche che non si può non mettere in evidenza: il Palermo non solo ha qualità maggiori, ma anche una certa esperienza nell’affrontare questo tipo di partite perché ha dentro la rosa dei calciatori che hanno bazzicato per molti anni in campionati diversi e anche più importanti. Insomma, avrete anche capito per quale squadra penda il nostro pronostico, ma ve lo diciamo sotto.

Come vedere Mantova-Palermo in diretta tv e in streaming

Mantova-Palermo in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 2.10 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.55 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Di sicuro, visto che il Palermo – ed è questo il problema più importante – un gol lo prende quasi sempre, ci aspettiamo un match da almeno una rete per squadra. E poi le qualità alla lunga vengono sempre fuori. E quelle dei rosanero sono maggiori. Colpaccio esterno.

Le probabili formazioni di Mantova-Palermo

MANTOVA (4-3-4): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco, Ilie.  
PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johsen; Pohjanpalo. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Kvernadze e Monterisi

Pronostico Frosinone-Sassuolo: neroverdi abbonati a questo segno

Pronostico Torino-Udinese

Pronostico Torino-Udinese: c’è profumo di clamoroso

Pronostico Atalanta-Venezia

Pronostico Atalanta-Venezia: adesso la panchina è a forte rischio