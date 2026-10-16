Pronostico Mantova-Palermo: lo strappo non è ancora decisivo

Mantova-Palermo è una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Palermo primo, Mantova secondo. Sulla squadra di Inzaghi si sapeva, si poteva immaginare che sarebbe stata la più importante della B. Quella da battere. Quella di Modesto invece ha mandato segnali subito, ad agosto, vincendo in casa della Lazio in Coppa Italia. E adesso è lì, in alto, e sogna.

Ora, è evidente che queste due squadre sono state costruite con obiettivi diversi. E c’è il serio “rischio” che il Palermo possa ammazzare subito il campionato. Una vittoria esterna permetterebbe ai rosanero di allungare in classifica e mandare un ulteriore scossone al campionato cadetto. Non che ce ne sia bisogno, onestamente, perché lo sanno tutti davvero qual è il valore di questa truppa. Ma vincere sul campo della seconda della classe chiuderebbe di fatto i dubbi, nonostante siamo ancora alla settima giornata.

Il Mantova senza dubbio venderà cara la pelle. Perché ha una squadra forte, con Ruocco in avanti che segna con estrema regolarità, e soprattutto ha un entusiasmo clamoroso che aiuta ad affrontare tutte le partite nel migliore dei modi. C’è un però, abbastanza importante anche che non si può non mettere in evidenza: il Palermo non solo ha qualità maggiori, ma anche una certa esperienza nell’affrontare questo tipo di partite perché ha dentro la rosa dei calciatori che hanno bazzicato per molti anni in campionati diversi e anche più importanti. Insomma, avrete anche capito per quale squadra penda il nostro pronostico, ma ve lo diciamo sotto.

Come vedere Mantova-Palermo in diretta tv e in streaming

Mantova-Palermo in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Di sicuro, visto che il Palermo – ed è questo il problema più importante – un gol lo prende quasi sempre, ci aspettiamo un match da almeno una rete per squadra. E poi le qualità alla lunga vengono sempre fuori. E quelle dei rosanero sono maggiori. Colpaccio esterno.

Le probabili formazioni di Mantova-Palermo

MANTOVA (4-3-4): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco, Ilie.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johsen; Pohjanpalo.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2