I pronostici di venerdì 16 ottobre: Serie A, Serie B, Bundesliga, Eredivisie e Liga

I pronostici di venerdì 16 ottobre, sfida potenzialmente frizzante tra la sorpresa Frosinone e la mina vagante Sassuolo: le due squadre si ritrovano un mese e mezzo dopo la Coppa Italia.

Ripartono i principali campionati nazionali dopo un’intensissima tre giorni di coppe europee. La Serie A riapre i battenti già al venerdì con un anticipo potenzialmente frizzante tra due squadre che per ora si mantengono ben distanti dalla zona rossa, Frosinone e Sassuolo. I ciociari sono una delle sorprese del campionato e lo rimangono anche dopo la sconfitta di sabato scorso a Napoli, mentre gli emiliani hanno brillato soprattutto in casa (citofonare Juventus e Milan).

La nostra scelta ricade sul Gol, peraltro già uscito lo scorso 2 settembre in Coppa Italia. Tesi supportata anche dai numeri: i neroverdi subiscono gol da nove gare di fila di Serie A, per un totale di 16 reti incassate, i giallazzurri invece hanno trovato la via della rete in 18 delle ultime 19 gare interne giocate tra tutte le competizioni.

Del resto, sia Alvini che Aquilani amano un calcio propositivo basato sulla costruzione dal basso, sul pressing molto aggressivo e sul coraggio nello sviluppo della manovra. Gli ingredienti per una sfida scoppiettante, insomma, ci sono tutti: il Sassuolo non sa difendere il proprio fortino fuori casa (rara la porta inviolata), ma ha un reparto avanzato capace di pungere chiunque. Il Frosinone in casa si accende con facilità e ha grande fame di riscatto.

Si profila movimentato anche l’anticipo di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Colonia. Le ultime quattro partite giocate sul campo delle Adler, pur essendo terminate in pareggio, hanno regalato sempre almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+MULTIGOL 2-5 in Verona-Catanzaro, Serie B, ore 20:30

Vincenti

DINAMO BUCAREST (in Dinamo Bucarest-Botosani, Superliga Romania, ore 20:00)

(in Dinamo Bucarest-Botosani, Superliga Romania, ore 20:00) WESTERLO (in Westerlo-Patro Maasmechelen, Beker van Belgie, ore 20:30)

(in Westerlo-Patro Maasmechelen, Beker van Belgie, ore 20:30) MIRASSOL O PAREGGIO (in Mirassol-Internacional, Brasileirao, ore 01:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rapid Vienna-Hartberg , Bundesliga Austria, ore 19:30

, Bundesliga Austria, ore 19:30 Den Bosch-TOP Oss , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Heerenveen-Excelsior Rotterdam, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Kiel-Hertha Berlino , 2.Bundesliga, ore 18:30

, 2.Bundesliga, ore 18:30 Eintracht Francoforte-Colonia , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Frosinone-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.31 GOLDBET ; 6.84 SPORTBET; 6.31 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Deportivo A Coruña-Levante, Liga, ore 21:00