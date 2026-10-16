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I pronostici di venerdì 16 ottobre: Serie A, Serie B, Bundesliga, Eredivisie e Liga

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I pronostici di venerdì 16 ottobre, sfida potenzialmente frizzante tra la sorpresa Frosinone e la mina vagante Sassuolo: le due squadre si ritrovano un mese e mezzo dopo la Coppa Italia.

Ripartono i principali campionati nazionali dopo un’intensissima tre giorni di coppe europee. La Serie A riapre i battenti già al venerdì con un anticipo potenzialmente frizzante tra due squadre che per ora si mantengono ben distanti dalla zona rossa, Frosinone e Sassuolo. I ciociari sono una delle sorprese del campionato e lo rimangono anche dopo la sconfitta di sabato scorso a Napoli, mentre gli emiliani hanno brillato soprattutto in casa (citofonare Juventus e Milan).

Alvini, tecnico del Frosinone
I pronostici di venerdì 16 ottobre: Serie A, Serie B, Bundesliga, Eredivisie e Liga (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La nostra scelta ricade sul Gol, peraltro già uscito lo scorso 2 settembre in Coppa Italia. Tesi supportata anche dai numeri: i neroverdi subiscono gol da nove gare di fila di Serie A, per un totale di 16 reti incassate, i giallazzurri invece hanno trovato la via della rete in 18 delle ultime 19 gare interne giocate tra tutte le competizioni.

Del resto, sia Alvini che Aquilani amano un calcio propositivo basato sulla costruzione dal basso, sul pressing molto aggressivo e sul coraggio nello sviluppo della manovra. Gli ingredienti per una sfida scoppiettante, insomma, ci sono tutti: il Sassuolo non sa difendere il proprio fortino fuori casa (rara la porta inviolata), ma ha un reparto avanzato capace di pungere chiunque. Il Frosinone in casa si accende con facilità e ha grande fame di riscatto.

Si profila movimentato anche l’anticipo di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Colonia. Le ultime quattro partite giocate sul campo delle Adler, pur essendo terminate in pareggio, hanno regalato sempre almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X+MULTIGOL 2-5 in Verona-Catanzaro, Serie B, ore 20:30

Vincenti

  • DINAMO BUCAREST (in Dinamo Bucarest-Botosani, Superliga Romania, ore 20:00)
  • WESTERLO (in Westerlo-Patro Maasmechelen, Beker van Belgie, ore 20:30)
  • MIRASSOL O PAREGGIO (in Mirassol-Internacional, Brasileirao, ore 01:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Rapid Vienna-Hartberg, Bundesliga Austria, ore 19:30
  • Den Bosch-TOP Oss, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Heerenveen-Excelsior Rotterdam, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Kiel-Hertha Berlino, 2.Bundesliga, ore 18:30
  • Eintracht Francoforte-Colonia, Bundesliga, ore 20:30
  • Frosinone-Sassuolo, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.31 GOLDBET ; 6.84 SPORTBET; 6.31 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Deportivo A Coruña-Levante, Liga, ore 21:00

 

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