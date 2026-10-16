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Pronostici Serie B 17 ottobre: la multipla sulle gare delle 15

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Pronostici Serie B: si torna in campo anche nel campionato cadetto. Ecco la multipla delle partite in programma sabato 17 ottobre alle 15

Le prime partite hanno dato indicazioni. Sì, ci sono squadre che fanno un campionato importante – vedi il Palermo, ma pure il Mantova – ed altre che hanno iniziato anche abbastanza male contro ogni pronostico.

Pronostici Serie B
Pronostici Serie B: la multipla delle partite di sabato alle 15 (Profilo Instagram Modena) – Ilveggente.it

La Serie B, un campionato davvero complicato, entra nel vivo. E nel weekend è in programma la giornata numero 7 della cadetteria. Sabato alle 15 sono in programma la bellezza di quattro partite. E adesso andiamo a vedere insieme come queste potrebbero andare a finire. Ecco quindi la nostra multipla.

Pronostici Serie B: la multipla di sabato

C’è Ascoli-Empoli, e per i toscani ospiti è un momento assai complicato. Tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque. Diciamo che sarebbe potuta andare meglio. L’Ascoli è tornato con un pareggio sul campo del SudTirol, zero a zero. Crediamo che questo match, visti soprattutto i numeri ospiti, potrebbe regalare almeno un gol per squadra.

In casa il Benevento è assai pericoloso. Ha vinto contro il Cesena e prima ha battuto anche il Verona. I campani vogliono costruire il proprio campionato sul campo amico, e contro un Vicenza in difficoltà, la sensazione è che i tre punti possono essere quasi assicurati.

Il Modena sta bene, benissimo. La vittoria contro il Verona in rimonta firmata da Belotti ha regalato tre punti pesantissimi. Sul campo della Carrarese gli emiliani dovrebbero riuscire a prendersi almeno un punto. In questo caso ci “copriamo” andando di doppia. Chiudono il quadro del sabato pomeriggio Padova ed Entella: i padroni di casa hanno un solo risultato utile, la vittoria. L’Entella, dopo quattro risultati utili di fila, dovrebbe fermarsi. Non ha le qualità per riuscire a stare sempre a galla.

Ricapitolando, quindi: la multipla, su GoldBet, ha un valore di 9,28 volte la posta.

Ascoli-Empoli GOL
Benevento-Vicenza 1
Carrarese-Modena X2
Padova-Entella 1

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