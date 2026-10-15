Fulham-Hull City: a Craven Cottage per un nuovo inizio

Fulham-Hull City è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Fulham, inutile girarci attorno, ha decisamente bisogno di cambiare passo. E la sfida contro l’Hull City rappresenta, in tal senso, un’occasione imprescindibile per provare a salvare il salvabile. Sabato, a Craven Cottage, i londinesi affrontano una neopromossa che ha iniziato il campionato ben oltre le aspettative. La classifica racconta due momenti opposti: i padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria, mentre gli ospiti hanno già dimostrato di poter competere con avversari più quotati.

L’avvio del Fulham è stato invece parecchio complicato, tanto è vero che dopo sei giornate il bilancio è di due pareggi e quattro sconfitte. I risultati contro Liverpool e Manchester United avevano lasciato intravedere qualche segnale di ripresa, ma il successivo ko per 2-1 sul campo dell’Ipswich ha fatto emergere come la squadra sia in difficoltà. La formazione di Alvaro Arbeloa deve migliorare soprattutto nella gestione dei momenti decisivi, perché la necessità di fare punti rischia di aumentare la pressione con il passare delle giornate. Il fattore campo potrebbe essere un aiuto, ma servirà una prestazione più concreta.

L’Hull City, dal canto suo, si presenta con maggiore fiducia, forte di un avvio che lo ha portato nella parte alta della classifica. L’unica sconfitta è arrivata contro il Newcastle, mentre il pareggio per 2-2 contro l’Everton ha confermato la capacità dei Tigers di restare in partita anche quando il confronto si fa complicato. Le assenze continuano a limitare le scelte dell’allenatore, ma la squadra ha mostrato organizzazione e personalità. La sfida di Londra dirà se questo buon inizio può trovare conferme anche lontano da casa.

Come vedere Fulham-Hull City in diretta tv e streaming

Fulham-Hull City è in programma sabato 17 alle 16, ora italiana, a Craven Cottage, a Londra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Fulham ha più bisogno di una vittoria rispetto all’avversario, ma la pressione può diventare un ostacolo se la squadra non riuscirà a sbloccare presto la partita. L’Hull City ha mostrato maggiore continuità e può sfruttare le incertezze dei padroni di casa, soprattutto se riuscirà a mantenere compattezza e ordine.

Riteniamo verosimile, stando così le cose, una vittoria del Fulham. Il fattore campo e la necessità di reagire possono dare ai londinesi una spinta importante, ma il momento dell’Hull suggerisce di aspettarsi una gara tutt’altro che semplice. I padroni di casa dovranno trasformare il possesso e le occasioni in una prestazione concreta per interrompere la serie negativa.

Le probabili formazioni di Fulham-Hull City

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Sessegnon; Berge, Charles; Bobb, Iwobi, King; García.

HULL CITY (5-4-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Crooks, Thomas; McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1