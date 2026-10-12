Pronostico Torino-Udinese: c’è profumo di clamoroso

Torino-Udinese è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quattro punti conquistati dopo cinque turni non sono il massimo, né per il Torino e nemmeno per l’Udinese. Le rose non è che siano così importanti, e anche alcuni infortuni hanno fatto la differenza in questa primissima parte di stagione, ma è evidente che tutti si aspettavano qualcosa di diverso, sia da Abate, sia da Runjaic.

La partita ha un valore importante: iniziare con una sconfitta potrebbe essere deleterio e potrebbe anche iniziare a mettere (nonostante fino ad oggi nessuno ha mai parlato di una cosa del genere) a rischio il lavoro dei due allenatori. Alla fine, lo sappiamo benissimo, queste due squadre come al solito sono destinate a fare un campionato tranquillo, ma un’altra sconfitta renderebbe davvero preoccupante la classifica, quindi è meglio togliersi ogni pensiero negativo di dosso.

Certamente il Torino, per il fatto che giochi in casa, cercherà in tutti i modi di vincerla questa partita. L’Udinese dal proprio canto (che nella sosta ha inserito in rosa l’ex Real Madrid Alaba) vorrà limitare i danni, se così vogliamo metterla, anche se forse non è del tutto corretto. Però un pareggio ai bianconeri potrebbe andare bene, viste anche le assenze che hanno. Insomma, c’è il profumo davvero di clamoroso.

Come vedere Torino-Udinese in diretta tv e streaming

Torino-Udinese, in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Tra le quote dei pronostici, quella del pareggio è quella in discesa. Nessuno si sbilancio, in questo momento, su questa partita. Lo facciamo noi: la X potrebbe venire fuori. E occhio anche alla X primo tempo.

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Le probabili formazioni di Torino-Udinese

TORINO (3-5-2): Paleari; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Casadei, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai, Ekkelenkamp; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1