Pronostico Levante-Siviglia: la quota che sale non fa paura

Levante-Siviglia è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il quinto posto in classifica, per almeno un’altra settimana, è sicuro in casa Siviglia. Sì, perché i risultati sono stati comunque a favore degli andalusi che vivono un momento assai particolare: da diversi anni non c’era stata una partenza del genere in campionato.

Partenza totalmente diversa da quella del Levante, che di punti ne ha cinque e che occupa una posizione davvero brutta. Terzultimi i padroni di casa. Che, però, hanno una cosa dalla propria parte: il fatto che quando giocano davanti al proprio pubblico difficilmente perdono. Nelle ultime cinque partite infatti giocate dentro il proprio stadio, sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. Un bottino importante. Sarà complicato, insomma, per il Siviglia riuscire a fare bottino pieno. Anche perché i numeri difensivi sono quelli che sono.

Quindi, una cosa è quasi certa, dentro questo match. C’è la netta sensazione – non possiamo parlare di certezza perché nel calcio niente è sicuro – che almeno un gol per squadre questa sfida la dovrebbe regalare. E poi, per la classifica, la qualità della rosa, e il momento che stanno vivendo in generale queste due squadre, è normale alla fine dare una favorita. E sotto vi diciamo tutto.

Come vedere Levante-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Siviglia, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.77 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Ovvio, un gol per squadra. Una quota altissima e ulteriormente in salita. Ma questo non fa paura. La vittoria del Siviglia rimane complicata, ma per quello che vi abbiamo raccontato è la cosa più possibile.

Le probabili formazioni di Levante-Siviglia

LEVANTE (4-3-3): Ryan; Toljan, Dela, Ndukwe, Sanchez; Olasagasti, Rey, Bardeli; Brugui, Fernandez, Romero.

SIVIGLIA (4-3-3): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoume, Fofana; Sierra, Correia, Ure.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2