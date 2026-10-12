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Pronostico Lens-Sporting CP: c’è la quota in calo è un regalo

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Lens-Sporting CP è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Champions, entrambe, l’hanno iniziata con una vittoria. Sicuramente lo Sporting, avendo affrontato il Galatasaray, ha avuto un impegno più complicato del Lens, che si è preso l’affermazione contro lo Slavia Praga. Ma i tre punti poi alla fine hanno sempre lo stesso valore.

Pronostico Lens-Sporting CP
Pronostico Lens-Sporting CP: c’è la quota in calo è un regalo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I francesi hanno perso solamente due delle ultime dieci partite di Champions League giocate e, non ha mai vinto, tre gare di fila in questa manifestazione. Ci puntano gli uomini di casa, ma sanno anche di avere di fronte una squadra assai pericolosa che è abituata a giocare questi tipi di match. I lusitani tra le altre cose hanno pure vinto le ultime tre partite giocate contro formazioni francesi, mettendo in risalto una forza importante, soprattutto offensiva, e la sensazione di poter diventare una mina vagante nel torneo.

Segna ma non difende, si potrebbe riassumere in questo modo il cammino del Lens: a segno in tutte le nove partite di Champions League interne, ma mai una sfida (nelle ultime 14) senza prendere almeno una rete. Insomma, il pronostico ci pare possa essere anche abbastanza indirizzato, almeno per una cosa in particolare.

    Come vedere Lens-Sporting CP in diretta tv e in streaming

    Come vedere Lens-Sporting CP
    Come vedere Lens-Sporting CP in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

    La sfida Lens-Sporting CP è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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    Comparazione quote

    La vittoria dello Sporting è quotata 2.60 GoldbetLottomatica e a 2.60 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.47 su GoldbetLottomatica e a 1.50 su Sportbet.

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    Il pronostico

    Oltre al fatto che entrambe potrebbero trovare la via della rete (e la quota è in calo), crediamo che le qualità tecniche dello Sporting siano superiori a quelle del Lens. Oltre a quelle fisiche, mentali, e all’esperienza. Insomma, non ci stupiremmo di una vittoria esterna.

    Le probabili formazioni di Lens-Sporting CP

    LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Ganiou, Todibo; Skóraś, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Ivanović; Édouard.
    SPORTING CP (4-2-3-1):     R Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Altimira, Doumbia; Catamo, Goncalves, Irankunda; Suarez.

    POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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