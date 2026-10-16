Pronostico Pisa-Cremonese: la certezza è una sola

Pisa-Cremonese è una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

La vittoria in trasferta sul campo del Vicenza dello scorso fine settimana potrebbe essere stata la svolta per il Pisa di Bianco. Una delle squadre che così come vi abbiamo spiegato nel corso dell’ultimo periodo, è una delle candidate alla vittoria del campionato. O per meglio dire a prendersi la promozione.

C’è aria di assoluto scontro diretto contro la Cremonese di Pecchia che, da quando ha preso il posto di Giampaolo, qualcosa ha fatto vedere, eccome. Sono 4 i risultati utili di fila per la formazione ospite, anche se contro l’Arezzo nella trasferta della scorsa settimana ci saremmo aspettati qualcosa in più. Detto questo, comunque, parliamo di una squadra che ha le carte in regola per potersela giocare contro tutte nel corso dell’annata. E questo è sicuramente un test assai importante per i lombardi, chiamati a fare un ulteriore step in avanti nel proprio percorso di crescita.

Se dovessimo analizzare il momento, ovviamente penseremmo ad una vittoria ospite. Ma quello in programma nella serata di sabato è un match che vale una tripla, senza dubbio. Ma che ha comunque una certezza, e sotto vi diciamo quale

Come vedere Pisa-Cremonese in diretta tv e in streaming

Pisa-Cremonese in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Parliamo di due squadre che, come spiegato, hanno delle qualità assai importanti. Due squadre che possono dire la propria fino alla fine della stagione. Quindi occhio al pareggio, dentro una gara senza dubbio, in questo caso, da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Pisa-Cremonese

PISA (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Primasso, Angori; Zanon, Leone, Correia, Leris; Moreo, Tramoni; Pittarello.

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Bianchetti, Luperto, Baschirotto; Grassi, Collocolo; Licina, Berti, Vandeputte; De Luca.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1