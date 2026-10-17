I pronostici di sabato 17 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 17 ottobre, Roma e Inter vogliono dimenticare le beffarde sconfitte rimediate in Champions: giallorossi con il Genoa dell’ex De Rossi, nerazzurri a Bologna.

La Roma in settimana è stata protagonista – in negativo – di una delle partite più assurde e folli degli ultimi anni. Dopo aver giocato una gara perfetta contro il Real Madrid dell’ex Mourinho per oltre ottanta minuti, la squadra di Gian Piero Gasperini si è incredibilmente fatta ribaltare dai Blancos, incassando tre gol dall’83 al 90′ – tutti sugli sviluppi da calcio piazzato – dilapidando un vantaggio di due reti e perdendo in modo rocambolesco (3-4) quello che sembrava un match già vinto, il tutto davanti a un Olimpico incredulo e attonito, passato nel giro di poco tempo dalla gioia più sfrenata alla delusione totale.

I giallorossi devono assolutamente scongiurare il contraccolpo psicologico nella sfida di campionato con il Genoa di un altro ex come Daniele De Rossi, dovendo però fare a meno del loro capocannoniere Malen (squalificato) e dell’infortunato Dybala.

Non sarà una passeggiata ma la cabala – capitolini imbattuti in 39 delle ultime 40 sfide casalinghe di A contro il Genoa (33 vittorie e 6 pareggi), con l’ultimo successo dei rossoblù all’Olimpico che risale al lontano 1990 – conforta Gasperini, che ha bisogno dei tre punti per non perdere terreno nei confronti delle capoliste Inter e Lazio. Secondo noi la rabbia della Roma per il beffardo KO di Champions si trasformerà in pressione offensiva fin dai primi minuti, garantendo la vittoria (sarebbe la prima in campionato dopo due pareggi).

Qualche ora prima scenderà in campo anche l’Inter, come la Roma reduce da una bruciante sconfitta in coppa. I nerazzurri a sorpresa sono caduti a San Siro con il Club Brugge (3-4), palesando qualche incertezza difensiva di troppo.

Dovranno fare attenzione al Bologna rivitalizzato dalla cura Palladino – un pareggio e una vittoria da quando è arrivato l’ex tecnico di Fiorentina e Atalanta – e non potendo contare su capitan Lautaro, out per infortunio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 2-4 in Bologna-Inter, Serie A, ore 18:00

Vincenti

GALATASARAY (in Gençlerbirligi-Galatasaray, Super Lig, ore 15:00)

(in Gençlerbirligi-Galatasaray, Super Lig, ore 15:00) MANCHESTER CITY (in Manchester City-Ipswich Town, Premier League, ore 16:00)

(in Manchester City-Ipswich Town, Premier League, ore 16:00) ROMA (in Roma-Genoa, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Strasburgo-PSG , Ligue 1, ore 17:15

, Ligue 1, ore 17:15 Fenerbahçe-Alanyaspor , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Philadelphia Union-Charlotte, MLS, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Elversberg-Augsburg , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Brentford-Liverpool , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Betis-Barcellona, Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.89 GOLDBET ; 7.62 SPORTBET; 6.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+OVER 2.5 in Mantova-Palermo, Serie B, ore 17:15