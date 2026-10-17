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I pronostici di sabato 17 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

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I pronostici di sabato 17 ottobre, Roma e Inter vogliono dimenticare le beffarde sconfitte rimediate in Champions: giallorossi con il Genoa dell’ex De Rossi, nerazzurri a Bologna. 

La Roma in settimana è stata protagonista – in negativo – di una delle partite più assurde e folli degli ultimi anni. Dopo aver giocato una gara perfetta contro il Real Madrid dell’ex Mourinho per oltre ottanta minuti, la squadra di Gian Piero Gasperini si è incredibilmente fatta ribaltare dai Blancos, incassando tre gol dall’83 al 90′ – tutti sugli sviluppi da calcio piazzato – dilapidando un vantaggio di due reti e perdendo in modo rocambolesco (3-4) quello che sembrava un match già vinto, il tutto davanti a un Olimpico incredulo e attonito, passato nel giro di poco tempo dalla gioia più sfrenata alla delusione totale.

Soulé ed Hermoso
I pronostici di sabato 17 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I giallorossi devono assolutamente scongiurare il contraccolpo psicologico nella sfida di campionato con il Genoa di un altro ex come Daniele De Rossi, dovendo però fare a meno del loro capocannoniere Malen (squalificato) e dell’infortunato Dybala.

Non sarà una passeggiata ma la cabala – capitolini imbattuti in 39 delle ultime 40 sfide casalinghe di A contro il Genoa (33 vittorie e 6 pareggi), con l’ultimo successo dei rossoblù all’Olimpico che risale al lontano 1990 – conforta Gasperini, che ha bisogno dei tre punti per non perdere terreno nei confronti delle capoliste Inter e Lazio. Secondo noi la rabbia della Roma per il beffardo KO di Champions si trasformerà in pressione offensiva fin dai primi minuti, garantendo la vittoria (sarebbe la prima in campionato dopo due pareggi).

Qualche ora prima scenderà in campo anche l’Inter, come la Roma reduce da una bruciante sconfitta in coppa. I nerazzurri a sorpresa sono caduti a San Siro con il Club Brugge (3-4), palesando qualche incertezza difensiva di troppo.

Dovranno fare attenzione al Bologna rivitalizzato dalla cura Palladino – un pareggio e una vittoria da quando è arrivato l’ex tecnico di Fiorentina e Atalanta – e non potendo contare su capitan Lautaro, out per infortunio.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2+MULTIGOL 2-4 in Bologna-Inter, Serie A, ore 18:00

Vincenti

  • GALATASARAY (in Gençlerbirligi-Galatasaray, Super Lig, ore 15:00)
  • MANCHESTER CITY (in Manchester City-Ipswich Town, Premier League, ore 16:00)
  • ROMA (in Roma-Genoa, Serie A, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Strasburgo-PSG, Ligue 1, ore 17:15
  • Fenerbahçe-Alanyaspor, Super Lig, ore 18:00
  • Philadelphia Union-Charlotte, MLS, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Elversberg-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30
  • Brentford-Liverpool, Premier League, ore 16:00
  • Betis-Barcellona, Liga, ore 18:30
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.89 GOLDBET ; 7.62 SPORTBET; 6.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2+OVER 2.5 in Mantova-Palermo, Serie B, ore 17:15

 

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