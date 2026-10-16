Pronostico Betis-Barcellona: è una corsa continua

Betis-Barcellona è una gara per la nona giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Potrebbe essere un campo complicato quello del Betis per il Barcellona. Anche perché l’avvio della truppa di Pellegrini è stata clamorosa. Molto più di quella del Barcellona, che le ha vinte tutte è vero, ma di fatto, per gli uomini che Flick ha a disposizione, ha fatto il suo.
Certo, la squadra catalana pare non essere mai doma. Pare non avere limiti in nessun modo. Lo abbiamo visto pure contro il Gala in Champions League. Un gol sotto, poi è finita come al solito, con una vittoria larghissima trascinati da Lamine Yamal, che ha fatto una giocata clamorosa, da vedere e rivedere. Impensabile, diremmo noi. Non pare in questo momento che i catalani possono essere fermati. Magari ci sarà anche una partita complicata (anzi, la partita sarà sicuramente complicata) ma alla fine i valori sono di un altro livello. E anche sotto l’aspetto mentale stanno alla grandissima: “nessuno ci può fermare” pare la questione. E questo Betis (che ha giocato e vinto in Champions contro il Porto e di energie ne ha spese e pure troppo perché il match è stato tiratissimo) qualcosa anche sotto l’aspetto fisico potrebbe pagare. E pagherà.
Alla fine il Barcellona ce la dovrebbe fare. E ce la farà. E continuare così a rimanere a punteggio pieno.
Come vedere Betis-Barcellona in diretta tv e streaming
La sfida Betis-Barcellona, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Barcellona ancora vincente. Senza problemi. In una gara da over e da GOL.
Le probabili formazioni di Betis-Barcellona
BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Llorente, Natan, Garcia; Fornals, Roca; Riquelme, Isco, Ezzalzouli; Hernandez.
BARCELLONA (4-3-3): J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, G Jesus, Gordon.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3
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