Pronostico Bayern Monaco-Lipsia: hanno il dente avvelenato

Bayern Monaco-Lipsia è una partita valida per la sesta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Peccato per il Lipsia. Magari una vittoria del Bayern Monaco in Champions League avrebbe potuto dare una sensazione diversa a questa partita. E invece il pareggio contro il Viking in trasferta rimanda una squadra con il dente avvelenato.

Non si sbloccano gli ospiti. Ancora fermi a zero nelle partite giocate in trasferta in questa stagione. E per riformulare questo dato non ci pare questa possa essere la partita adatta, anzi. I padroni di casa, che non sono nemmeno partiti con il piede giusto in campionato, vogliono riprendere la corsa al vertice, che non è cosa, ad oggi, della truppa di Kompany.

Sono quattro le vittorie di fila del Bayern contro il Lipsia. Alcune arrivate anche con delle goleade clamorose. Potrebbe andare a finire così anche in questo match, non lo sappiamo, quello che sappiamo è che non ci aspettiamo minimamente che il Lipsia si possa sbloccare, anzi. Una sfida indirizzata.

Come vedere Bayern Monaco-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Bayern Monaco-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet.

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Il pronostico

Il Bayern sta dimostrando – e in settimana sono arrivate ulteriore conferme – di avere dei grossi problemi in fase difensiva. E questo potrebbe regalare al Lipsia almeno la possibilità di segnare una rete. Per il resto ci aspettiamo un match con molti gol e con una squadra sicuramente vincente, quella che gioca in casa, ovvio.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane.

LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nunku, Nusa; Romulo.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1