Pronostico Roma-Genoa: la voglia di riscatto è più forte di infortuni e squalifiche

Roma-Genoa è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Roma in settimana è stata protagonista – in negativo – di una delle partite più assurde e folli degli ultimi anni. Dopo aver giocato una gara perfetta contro il Real Madrid dell’ex Mourinho per oltre 80 minuti ed essersi portata sul 3-1, la squadra di Gian Piero Gasperini si è incredibilmente fatta ribaltare dai Blancos, incassando tre gol dall’83 al 90′ – tutti sugli sviluppi da calcio piazzato – e perdendo 4-3 quello che sembrava un match già vinto, il tutto davanti a un Olimpico incredulo e attonito, passato nel giro di poco tempo dalla gioia più sfrenata alla delusione totale.

Champions League amara, dunque, per una Roma che veniva da due pareggi di fila in campionato, entrambi negli scontri diretti con Inter (2-2) e Como (0-0). Una mazzata non indifferente dal punto di vista psicologico, soprattutto per la prestazione offerta dai giallorossi, capaci di surclassare – come ha ribadito lo stesso Gasperini – una delle squadre più forti d’Europa con il suo atletismo, con il pressing offensivo e coi duelli individuali.

Voltare pagina non sarà facile ma Mancini e compagni hanno il dovere di provarci, cercando di iniziare con il piede giusto un’altra settimana da urlo, caratterizzata da ben tre impegni ravvicinati.

Gasp senza Malen e Dybala

Si parte dal Genoa dell’ex Capitan Futuro De Rossi, poi lo Slovan Bratislava in Champions ed infine lo scontro diretto con il Napoli, al “Maradona”. L’obiettivo di Gasperini è quello di restare in scia alle capoliste Inter e Lazio, volate a +2 dopo l’ultimo turno.

Per quanto riguarda invece il Grifone, sabato è arrivata la prima vittoria in questa Serie A, 2-1 contro la Fiorentina a Marassi. De Rossi è riuscito a salvare la panchina – una sconfitta, probabilmente, gli sarebbe stata fatale – grazie a una superba prova dei suoi uomini (gli esperti El Shaarawy e Messias sugli scudi, oltre all’attaccante Osmajic, al terzo gol da quando è in Italia) che sin da subito hanno capito l’importanza della gara pressando a tutto spiano la Viola e approfittando degli errori difensivi dei gigliati. Il Genoa è poi calato nella ripresa ma si è difeso egregiamente ed ha portato a casa i primi tre punti, allontanandosi dalla zona retrocessione e scacciando l’aria di crisi.

All’Olimpico De Rossi potrebbe decidere di tornare alla difesa a tre: in difesa Otoa insidia nuovamente Marcandalli, mentre in attacco toccherà di nuovo a Vitinha e Osmajic, dal momento che Colombo è ancora infortunato. Nella Roma non ci sarà il capocannoniere Malen, espulso a Como e squalificato, ed il suo posto verrà preso da Castro, supportato dalla trequarti da Mora e Soulé (niente da fare per Dybala, alle prese con un risentimento muscolare dopo il Real). Gasperini deve reinventare anche il centrocampo, orfano di Cristante e Koné: chance per Pisilli e de Roon.

Come vedere Roma-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Roma e Genoa è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La Roma è imbattuta in 39 delle ultime 40 sfide casalinghe di Serie A contro il Genoa (33 vittorie e 6 pareggi). L’ultimo successo dei rossoblù all’Olimpico risale al lontano 1990. Gli altri numeri che fanno felice Gasp riguardano gol e tiri: i giallorossi vantano il miglior attacco del torneo per reti realizzate su azione (13, come l’Inter); di contro, il Genoa ha concesso ben 11 gol nella stessa situazione di gioco; oltre a questo la Roma viaggia a una media di 6.17 tiri in porta a partita contro i soli 3.17 del Grifone.

I liguri hanno ritrovato fiducia con la Fiorentina ma soffrono tremendamente la pressione alta e concedono troppi spazi su azione, proprio dove i giallorossi sono spietati. Consigliamo dunque la combo 1+Over 1.5: al di là delle numerose assenze tra le file romaniste, l’Olimpico è un fortino inespugnabile per il Genoa ormai da oltre trent’anni. La rabbia dei capitolini per il KO di Champions si trasformerà in pressione offensiva fin dai primi minuti, garantendo una vittoria spinta da almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Mora, Soulé; Castro.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Vitinha, Osmajic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0