Shanghai Masters, il verdetto è dietro l’angolo: i pronostici delle semifinali

Zverev-Davidovich Fokina e Jodar-Medvedev sono le semifinali del Masters 1000 di Shanghai: analisi dei precedenti, notizie e pronostici dei match di sabato.

Al Masters 1000 di Shanghai è arrivato il momento della verità: sabato 17 ottobre si giocano le semifinali, di cui saranno protagonisti quattro giocatori che, quello è poco ma sicuro, difficilmente si lasceranno sfuggire il titolo dalle mani. Da una parte ci saranno Alexander Zverev e Alejandro Davidovich Fokina, dall’altra Daniil Medvedev e Rafael Jodar.

Il tedesco ha raggiunto il penultimo atto battendo Alex de Minaur 6-4 6-4, mentre lo spagnolo ha beneficiato del ritiro di Arthur Gea, fermatosi sul punteggio di 4-1 nel primo set. Quanto all’altra semifinale, Medvedev ha superato Tommy Paul in tre set e Jodar ha completato la rimonta contro Casper Ruud. Saranno, per forza di cose, due confronti molto diversi.

Zverev-Davidovich Fokina mette di fronte due giocatori che conoscono bene il circuito, ma che arrivano alla semifinale con un carico di energie differente. Il tedesco ha controllato De Minaur in appena 78 minuti, servendo con efficacia e imponendo il proprio ritmo da fondo; Davidovich Fokina ha invece disputato due incontri consecutivi decisi al tie-break del terzo set prima di approfittare del ritiro di Gea. La pausa anticipata gli ha permesso di recuperare, ma resta da capire quanto peseranno le fatiche accumulate nei turni precedenti. Zverev ha dalla sua un servizio più incisivo e una maggiore abitudine a giocare per un posto in finale nei Masters 1000, ragion per cui parte favorito.

Shanghai Masters: analisi e pronostici delle semifinali

Jodar-Medvedev è una delle sfide più intriganti della giornata. Lo spagnolo ha battuto Ruud in 3 set, firmando la quarta rimonta consecutiva dopo aver perso il primo set. Contro il norvegese ha trovato cinque break negli ultimi due parziali, mostrando aggressività e capacità di cambiare l’inerzia della partita. Medvedev ha avuto un percorso meno lineare contro Paul: dopo aver vinto il primo set 6-3, ha ceduto il secondo 1-6, prima di chiudere 6-3 nel decisivo.

Jodar sta vivendo una settimana straordinaria, ma Medvedev ha l’esperienza e gli strumenti tattici per metterlo alla prova. Il russo sa allungare gli scambi e costringere l’avversario a costruire ogni punto, mentre lo spagnolo dovrà mantenere l’iniziativa senza forzare troppo. La capacità di Medvedev di ritrovare ordine dopo il secondo set contro Paul è un segnale importante: la scelta ricade su di lui, pur aspettandosi una partita combattuta.

Zverev in Zverev-Davidovich Fokina

Medvedev in Jodar-Medvedev