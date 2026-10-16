Pronostico Bologna-Inter: nerazzurri tra scorie europee e i fantasmi del “Dall’Ara”

Bologna-Inter è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Bene in campionato, male in Europa. Potremmo riassumere così i primi due mesi della stagione dell’Inter, come al solito dominante in Serie A ma al contempo fragilissima e ancora a secco di punti in Champions League.

Martedì scorso i nerazzurri hanno subito un’altra sconfitta nella coppa dalle grandi orecchie, stavolta decisamente più inaspettata del KO all’esordio con il Real Madrid, che rientrava più o meno nell’ordine delle cose: la squadra di Cristian Chivu è caduta a sorpresa a San Siro contro un avversario sulla carta alla portata come il Club Brugge, corsaro 4-3 alla Scala del Calcio grazie alla tripletta dello scatenato italotedesco Tresoldi – beffa nella beffa, dal momento che l’attaccante della Germania U21 è un tifoso sfegatato del Milan – e al gol di Vermant che a tre minuti dalla fine ha scoraggiato ogni tentativo di rimonta.

Una serataccia che ha confermato le difficoltà difensive dell’Inter, ancora più evidenti in campo continentale: tra Club Brugge e Real, i campioni d’Italia hanno incassato la bellezza di 6 reti, mentre quelle complessive in sei giornate di campionato sono 8 (peggior difesa tra le prime 10).

Assenti i big Lautaro e Orsolini

Come se non bastasse, in Champions si è infortunato capitan Lautaro, che rischia di rimanere fuori fino alla sosta di novembre. Senza il suo principale riferimento offensivo, la Beneamata cercherà di archiviare lo scivolone coi belgi nella trasferta di Bologna, consapevole del fatto che un passo falso in Emilia potrebbe costare il sorpasso in vetta da parte di una delle due romane (la Lazio è prima con gli stessi punti dell’Inter, 16, mentre la Roma è a -2).

I felsinei hanno trovato il primo successo stagionale una settimana fa a Lecce (1-2), secondo risultato utile di fila da quando siede in panchina Raffaele Palladino, che prima della sosta aveva preso il posto dell’esonerato Tedesco.

I gol di Orsolini ed Enem in Salento hanno regalato la prima gioia all’ex allenatore di Fiorentina e Atalanta, migliorando una classifica che vedeva fino a sette giorni fa i rossoblù in piena zona retrocessione. Tra le poche note negative, l’infortunio occorso a Orsolini (lesione al bicipite femorale) che lo costringerà a saltare le prossime due gare, compresa ovviamente quella con l’Inter. Nel tridente offensivo Palladino schiererà Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, in mezzo invece ballottaggio tra Moro e Pobega. Turnover per Chivu, anche in vista della sfida ravvicinata di Champions con lo Shakhtar Donetsk: davanti tocca a Thuram e Pio Esposito, quest’ultimo tallonato da Bonny, mentre a destra sulla fascia il tecnico nerazzurro dovrebbe dare fiducia a Luis Henrique. Per la porta salgono le quotazioni di Provedel dopo l’ennesima prestazione negativa di Josep Martinez.

Come vedere Bologna-Inter in diretta tv e streaming

Bologna-Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “2+Over 1.5” è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 1-2” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Negli ultimi nove confronti diretti in Serie A il bilancio è di totale parità: 3 vittorie per parte e 3 pareggi (compreso il pirotecnico 3-3 dello scorso maggio). Il “Dall’Ara” però ultimamente si è rivelato uno stadio difficile da violare per i nerazzurri, con il Bologna che ha perso solo una delle ultime 5 gare casalinghe.

Secondo noi le scorie mentali lasciate dal KO contro il Brugge si faranno sentire in casa Inter, specie in un campo ostico come quello felsineo contro una formazione tutto sommato rinvigorita dalla cura Palladino. Tuttavia, la qualità pura del reparto avanzato nerazzurro rimane superiore e il Bologna in casa concede regolarmente spazi enormi (da dicembre a oggi ha incassato 26 reti davanti ai propri tifosi, peggior dato del torneo). Ci aspettiamo una sfida aperta e con occasioni da rete su entrambi i fronti. L’1-2 rispecchia lo storico recente e la capacità degli uomini di Chivu di trovare la stoccata vincente anche nelle giornate più complesse, senza però riuscire a blindare la propria porta.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (3-4-3): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2