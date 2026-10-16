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I pronostici del weekend (17-18 ottobre): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, settima giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo dopo la tre giorni di coppe europee tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Roma, Manchester City, PSG, Fenerbahce e Villarreal.

I pronostici del weekend (17-18 ottobre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Real Madrid-Siviglia, Real Betis-Barcellona, Werder Brema-Paderborn, Genclerbirligi-Galatasaray e Den Haag-PSV.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Brentford-Liverpool, Newcastle-Aston Villa, Fiorentina-Como, Bayern Monaco-Lipsia e Groningen-Ajax.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Real Madrid-Siviglia, Liga, domenica 21:00
Real Betis-Barcellona, Liga, sabato 18:30
Werder Brema-Paderborn, Bundesliga, sabato 15:30
Genclerbirligi-Galatasaray, Super Liga, sabato 15:00
Den Haag-PSV, Eredivisie, sabato 16:30
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Roma (in Roma-Genoa, Serie A, sabato 20:45)
Manchester City (in Manchester City-Ipswich, Premier League, sabato 16:00)
PSG (in Strasburgo-PSG, Ligue 1, sabato 17:15)
Fenerbahce (in Fenerbahce-Alanyaspor, Super Lig, sabato 18:00)
Villarreal (in Villarreal-Elche, Liga, sabato 16:15)
Comparazione quota totale (gol + over): 30.19 GOLDBET ; 34.61 SPORTBET; 30.19 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Brentford-Liverpool, Premier League, sabato 16:00
Newcastle-Aston Villa, Premier League, sabato 18:30
Fiorentina-Como, Serie A, domenica 15:00
Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30
Groningen-Ajax, Eredivisie, domenica 16:45
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