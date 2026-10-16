I pronostici del weekend (17-18 ottobre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, settima giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo dopo la tre giorni di coppe europee tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Roma, Manchester City, PSG, Fenerbahce e Villarreal.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Real Madrid-Siviglia, Real Betis-Barcellona, Werder Brema-Paderborn, Genclerbirligi-Galatasaray e Den Haag-PSV.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Brentford-Liverpool, Newcastle-Aston Villa, Fiorentina-Como, Bayern Monaco-Lipsia e Groningen-Ajax.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
- Deposito minimo: 10€
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- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
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- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
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- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Manchester City (in Manchester City-Ipswich, Premier League, sabato 16:00)
• PSG (in Strasburgo-PSG, Ligue 1, sabato 17:15)
• Villarreal (in Villarreal-Elche, Liga, sabato 16:15)
Comparazione quota totale (gol + over): 30.19 GOLDBET ; 34.61 SPORTBET; 30.19 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30
• Groningen-Ajax, Eredivisie, domenica 16:45
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- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
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