Pronostici Bundesliga 17 ottobre ore 15:30: voltano immediatamente pagina

Bundesliga, cinque le gare in programma sabato pomeriggio. Il campo centrale è quello di Berlino, dove il BVB ha il dovere di riscattare lo scivolone in Champions.

Dopo il frastuono delle coppe europee e i primi scossoni in vetta alla classifica, la sesta giornata di Bundesliga accende i motori con un sabato pomeriggio da cuori forti. In alto regna un equilibrio sottilissimo. Il Friburgo capolista sente il fiato sul collo delle inseguitrici, mentre il Borussia Dortmund cerca immediato riscatto dopo l’inaspettato scivolone di Champions League in Norvegia contro il Bodø/Glimt.

Apriamo la nostra analisi proprio dalla capitale tedesca con Union Berlino-Borussia Dortmund. L’Union ha finalmente trovato il primo successo stagionale piegando l’Elversberg per 1-0 con una prestazione tutta grinta e solidità (appena 0.24 xG concessi). Tuttavia, il BVB targato Niko Kovac – fresco di rinnovo fino al 2029 e guidato dalla miglior media punti della storia del club (2,15) – ha una voglia matta di cancellare sia la beffa di Champions, sia il 2-2 subito nel finale dal Werder Brema. I gialloneri viaggiano spediti fuori casa (quattro vittorie su quattro con una media di 3 gol a partita) e, spinti dai rientri di Chukwuemeka e Ryerson, hanno la qualità necessaria per scardinare la retroguardia berlinese. Puntiamo dritti sul segno 2.

Al Volksparkstadion lo Stoccarda, altra squadra reduce dalle fatiche di coppa, affronta i padroni di casa dell’Amburgo. L’HSV di Merlin Polzin sta vivendo un momento magico con due vittorie di fila (Colonia e Hoffenheim), evidenziando una ritrovata pericolosità offensiva. Di fronte c’è un avversario galvanizzato dal netto 3-0 in Champions League allo Slovan Bratislava e dalla vittoria col Paderborn, ma che lontano da casa tende spesso a concedere qualcosa in fase di non possesso. Considerando la spinta del pubblico casalingo e la verve dell’Amburgo, la scelta più logica e redditizia si traduce nel Multigol Casa 1-3.

Le previsioni sulle altre partite

Un’altra sfida interessante è quella del Waldstadion Kaiserlinde tra Elversberg e Augsburg. I neopromossi cercano il riscatto dopo il KO con l’Union Berlino ma tra le mura amiche sanno alzare il ritmo. Di contro, l’Augsburg di Manuel Baum è una vera e propria garanzia di spettacolo e reti, come dimostra lo scoppiettante 2-2 strappato al Bayern Monaco nel derby tutto bavarese (sempre Over 2.5 nelle prime 5 giornate). L’esperienza e l’impatto offensivo degli ospiti bilanciano il fattore campo dei bianconeri: la combinazione X2+Over 1.5 garantisce una copertura perfetta.

Al Weserstadion va invece in scena Werder Brema-Paderborn. I biancoverdi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver rimontato due gol al Dortmund nel finale grazie alle stoccate di Reis e Fullkrug, confermando un potenziale d’attacco devastante (1.74 xG interni di media). Il Paderborn ha prodotto tantissimo nello 0-2 subito dallo Stoccarda (24 tiri e 1.96 xG) senza raccogliere nulla: con due squadre che creano palle gol a raffica e difese non impeccabili, la giocata Over 2.5 è una chiamata naturale.

Chiudiamo infine con l’intrigante Schalke 04-Mainz della Veltins-Arena. La formazione di Miron Muslic si è dimostrata impeccabile in casa (due 0-0 con Bayern ed Elversberg), ma l’attacco fatica terribilmente. Il Mainz di Urs Fischer al contrario è un rullo compressore in trasferta (due vittorie su due e 9 gol fatti) e arriva dal doloroso ma spettacolare KO interno per 3-4 col Leverkusen dove ha collezionato 23 tiri e 3.13 xG. La maggiore incisività esterna dei Nullfunfer opposta al blocco basso dei Royal Blues indirizza la giocata sulla combinazione Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite.

La nostra multipla

UNION BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 2

AMBURGO-STOCCARDA Multigol Casa 1-3

ELVERSBERG-AUGSBURG X2+Over 1.5

WERDER BREMA-PADERBORN Over 2.5

SCHALKE 04-MAINZ Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Werder Brema-Paderborn è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. La vittoria del Borussia Dortmund è quotata invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet.

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