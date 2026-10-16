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Pronostico Strasburgo-PSG: il leit-motiv è sempre lo stesso

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Strasburgo-PSG è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sosta ha fatto benissimo al PSG. Una vittoria in campionato e una clamorosa affermazione sul campo del Manchester City in Champions League. Una squadra bellissima quella vista in Inghilterra l’altra sera, che contro lo Strasburgo cerca un’altra vittoria fondamentale per il proprio cammino in campionato.

Pronostico Strasburgo-PSG
Pronostico Strasburgo-PSG: il leit-motiv è sempre lo stesso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lo Strasburgo ha ripreso invece come aveva lasciato, con una sconfitta. Arrivata questa volta sul campo del Nizza per due a uno. La cosa “positiva” per i padroni di casa di sabato pomeriggio è quella di riuscire, comunque, in tutti i match, a riuscire a trovare la via della rete. In questa stagione di fatto è sempre successo e crediamo possa succedere anche contro il PSG che, sotto l’aspetto difensivo, qualche problemino ce lo ha e lo ha dimostrato.

Anche per via dei precedenti (negli ultimi cinque scontri diretti la partita è finita con almeno un gol per squadra) ci aspettiamo una sfida con entrambe le formazioni a segno. E già questo è un punto. L’altro, lo sappiamo, è quello che porta ad una semplice vittoria parigina nonostante il tecnico ospite possa mettere seriamente mano alla panchina per il turnover. Ma il risultato finale non dovrebbe cambiare in nessun modo.

Come vedere Strasburgo-PSG in streaming

Come vedere Lens-Lione
Come vedere Lens-Lione in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Strasburgo-PSG è in programma sabato alle 17:15. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Non si può mettere in discussione la vittoria del PSG dentro un match da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Strasburgo-PSG

STRASBURGO (4-3-3): Jorgensen; Antwi, Hogsberg, Coulibaly, Oso; Diop; Reyna, Essugo; Yassine, Ortega, Amo-Ameyaw.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Neves, Fernandez; Akliouche, Torres, Doue.

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